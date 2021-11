VIDÉO – Hapsatou Sy menacée de mort à cause d’Eric Zemmour : son témoignage glaçant

C’est un moment de télévision qui est encore dans tous les esprits. En 2018, alors qu’elle était chroniqueuse dans l’émission Les terriens du dimanche, Hapsatou Sy a été prise à parti par Éric Zemmour sur le plateau du talk-show animé par Thierry Ardisson et diffusé sur C8. Invité pour la promotion de l’un de son best-seller Destin Français, le polémiste a estimé que le prénom de la chroniqueuse qui se trouvait à ses côtés était “une insulte à la France.” “Chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu’on appelle le calendrier, c’est-à-dire les saints chrétiens.” Des propos qui n’ont pas manqué de faire bondir la compagne de Vincent Cerutti : “Je m’appelle Hapsatou…” Et le polémiste de rebondir : “Eh bien votre mère a eu tort !” “Vous voudriez que je m’appelle comment ?” lui a demandé la jeune femme. “Corinne. Ça vous irait très bien”, a lâché Éric Zemmour, qui est resté campé sur ses positions.

Comme l’ont précisé nos confrères de France 2 dans un nouveau numéro de Complément d’enquête diffusé ce jeudi 4 novembre, “à la demande du service juridique de C8”, la suite de cet échange n’a pas été dévoilé à la télévision. Depuis cet accrochage, qui a été très relayé à l’époque, Hapsatou Sy se dit “victime d’un déferlement de violence” : “C’est quand vous portez votre enfant, dans un supermarché, qui a deux ans, où on vous poursuit en vous chuchotant ‘Corinne’. C’est des menaces de mort, c’est des gens qui passent devant chez vous et qui vous disent ‘On a trouvé où t’habitais, on (…)

