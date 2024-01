Visite d’une délégation dans les provinces du Sud de 14 diplomates et représentants permanents auprès des Nations-Unies à Genève

Une délégation composée de 14 ambassadeurs, Représentants Permanents auprès de l’Office des Nations-unies à Genève en visite dans les Provinces du Sud du Maroc, (Régions témoin du développement dans tous les domaines), du 29 janvier au 02 février 2024.

A cette occasion les ambassadeurs Représentants Permanents auprès de l’Office des Nations-unies à Genève témoignent du développement particulier de cette partie des territoires marocains. Dans un contexte où le développement durable et la coopération régionale sont des enjeux cruciaux, le Maroc se positionne comme un acteur majeur en Afrique. Avec une vision stratégique et des initiatives concrètes, le pays suit son chemin vers un avenir prospère et inclusif pour toute la région.

Le Maroc ne s’investit pas seulement à développer son territoire, amis étend également son élan et son soutien vers ses voisins africains. Et ceci à travers son engagement dans les missions de maintien de la paix de l’ONU et son assistance médicale à grande échelle, le Maroc témoigne de sa solidarité et de son engagement envers le continent africain.

En tant que pays de passage entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, le Royaume du Maroc est un acteur clé dans la promotion des échanges économiques, culturels et politiques. Sa position géographique stratégique en tant que hub régional vital, favorisant les échanges Nord-Sud et Sud-Sud. L’initiative récente visant à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique en est un exemple concret.

Cette visite des ambassadeurs dans les Provinces du Sud témoigne de la confiance et de l’admiration que la communauté Internationale accorde aux actions menées par le Royaume du Maroc pour le développement équilibre des régions du Royaume.

Commentaires via Facebook :