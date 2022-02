Très fréquent chez les nouveaux nés, et les vieux d’un âge extrême, la hernie inguinale est une saillie d’un intestin ou d’un autre organe de l’abdomen à travers une ouverture de la paroi abdominale dans l’aine. Le Professeur Bakary Tientiki Dembélé, professeur agrégé en chirurgie générale et praticien au CHU Gabriel Touré nous édifie.

Mali Tribune : C’est quoi une Hernie inguinale ? Et qu’est ce qui la provoque ?

Pr. Bakary Tientiki Dembélé : la hernie inguinale est un diverticule présent dans la cavité abdominale qui va sortir par la zone de faiblesse (il y a plusieurs zones) précisément de la région inguinale. Dont trois éléments sont à retenir, un sac c’est-à-dire la poche, un coller (la zone de faiblesse ou le sac sortira) et enfin le trajet que le sac emprunte.

Elle est provoquée par des efforts répétés, du port de charges, d’un surpoids ou d’une obésité, d’une toux chronique ou encore d’une constipation. Associer à cela des faiblesses naturelles, notamment un amaigrissement prolongé, une augmentation du volume de l’abdomen et tout ce qui entraîne une hyperpression. Elle peut se développer de deux manières différentes qui sont la hernie directe qui est due à une déficience des muscles abdominaux c’est-à-dire lorsqu’ils sont affaiblis, une poussée répétée peut provoquer une déchirure.

La hernie indirecte se forme à travers l’orifice inguinal profond qui se développe différemment selon les sexes.

Mali Tribune : Quels peuvent être les symptômes ?

Pr. B.T.D. : elle se manifeste fréquemment par un gène, une pesanteur ou une grosseur en bas de l’abdomen. En l’absence d’intervention chirurgicale, la hernie peut s’étrangler au niveau de l’orifice et être responsable d’une occlusion intestinale. Une hernie inguinale de faible volume peut être asymptomatique.

Par contre, si elle grossit, des symptômes apparaissent plus marqués lors des efforts. Ce gène ou douleurs de la zone inguinale (située entre l’abdomen et la cuisse) sensation de pesanteur l’apparition d’une boule au niveau de l’aine.

Cette maladie forme une masse sous la peau dans la région inguinale, cette grosseur au niveau de l’aine peut tout à fait être absente et apparaître lorsque la personne est en position debout. Chez les hommes, elle descend quelquefois jusque dans la bourse de l’un des testicules.

Chez les nourrissons, le canal péritonéo-vaginal qui existe dans les deux sexes et disparaît juste avant l’accouchement, peut persister et être à l’origine d’une hernie. Elle est découverte par les parents lors du bain ou d’un changement de couche. La grosseur inguinale apparaît lors des efforts de poussée (cris, pleurs, défécation) et peut disparaître quand l’enfant est calme.

Et le traitement chirurgical est nécessaire afin d’éviter l’étranglement de la hernie (c’est-à-dire une complication redoutée d’où l’intestin est fortement serré au niveau de l’orifice). Elle peut être congénitale, ou apparaître plus tard suite à une cicatrisation après une opération au niveau de l’abdomen.

Mali Tribune : Comment se fait le diagnostic ? Peut-on guérir de la maladie ?

Pr. B.T.D. : le diagnostic est en intra hospitalier et facile. Souvent, les patients eux-mêmes en font le constat. Le médecin examine en position couchée puis debout en palpant les régions inguinales droite et gauche. Pour éviter de confondre une échographie est nécessaire afin de voir le volume de la prostate.

Le traitement est toujours chirurgical et doit avoir lieu dans un court délai en raison du risque d’étranglement. Étant donné l’anatomie de l’homme, il faut obligatoirement être chirurgical. Les médicaments ne peuvent pas résoudre le problème et une guérison spontanée est exclue.

Mali Tribune : Selon vous, quelles sont ses différentes formes ?

Pr. B.T.D. : il y a 2, voire 3 formes déjà au niveau de la région inguinale. Il y a la région de l’aine, la région inguinale et la hernie crurale qui sont séparées par une barrière.

Il y a la hernie directe qui est une hernie acquise par affaiblissement de la paroi lors d’efforts répétés. Certains patients décrivent une sensation de craquement avant l’apparition d’une hernie qui pourra ensuite devenir gênante voir douloureuse. Ces hernies s’extériorisent par un trajet direct d’arrière en avant au niveau de l’aine. Et il se rencontre plus chez les patients d’âge mur ou dans les suites d’une prise ou perte de poids rapide et importante.

Les hernies indirectes encore appelées obliques-externes sont des hernies développées plus volontiers chez des sujets jeunes. Soit par la persistance depuis l’enfance d’un petit canal faisant communiquer la cavité abdominale aux bourses testiculaires elles extériorisent par un trajet oblique de dehors en dedans et d’arrière en avant.

La hernie crurale se présente sous la forme d’une petite boule sensible située en dehors du pubis et en dessous d’une ligne reliant le pubis au relief osseux situé en avant et en dehors du bassin. Elle se développe principalement chez la femme âgée et maigre ou parfois à l’inverse, jeune mais en surpoids.

L’orifice crural étant généralement de faible calibre et inextensible, le volume de ces hernies est presque toujours réduit. Ce qui peut poser des problèmes diagnostiques chez la femme en surpoids pour qui la hernie sera difficilement palpable.

Mali Tribune : Existe-t-il des traitements sans passer une opération chirurgicale ?

Pr. B.T.D. : le traitement est essentiellement chirurgical. Il y a 3 voies différentes pour opérer une hernie dont la chirurgie ouverte conventionnelle, la méthode mini invasive au moyen d’une technique laparoscopique qui est assistée par robot. Et aussi la chirurgie par prothèse.

Propos recueillis par

Aïchatou Konaré

