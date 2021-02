L’opérationnalisation des premières unités de l’armée reconstituée, le retour des services sociaux de base, le DDR, les projets de développement ont été, entre autres, points évoqués au cours de cette rencontre inédite

Les signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et la communauté internationale ont réussi hier, le challenge de tenir la 5è réunion de haut niveau du Comité de suivi (CSA) à Kidal. Une première depuis la signature de l’accord en 2015 entre les protagonistes. La première tentative avait avorté en septembre 2019.

Aussi bien pour le gouvernement que pour les groupes armés et la communauté internationale, le voyage à Kidal en grand nombre en valait donc la peine pour marquer ce passage à une nouvelle ère dans le processus de paix. Six membres du gouvernement ont en effet effectué le voyage : colonel-major Ismaël Wagué (Réconciliation nationale), Mamadou Mohamed Coulibaly (Refondation de l’État), Mohamed Salia Touré (Emploi et Formation professionnelle), colonel Modibo Koné (Sécurité et Protection civile), Bintou Founè Samaké (Promotion de la femme et de l’Enfant) et Mahmoud Ould Mohamed (Agriculture, Élevage et Pêche).

… suite de l’article sur L’Essor

Commentaires via Facebook :