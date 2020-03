À Tessalit comme dans la capitale de la 8è région, le chef du gouvernement a visité des infrastructures et rencontré la société civile et les forces armées reconstituées

Le Premier ministre, accompagné d’une forte délégation, a entamé mercredi une visite de trois jours dans la Région de Kidal. Une visite importante qui marque sans doute un tournant décisif dans le processus de paix et de réconciliation.

La première étape de ce périple du chef du gouvernement a été Tessalit, où l’hôte du jour a été accueilli à sa descente d’avion par le gouverneur de la Région, Sidi Mohamed Ichrach. Dr Boubou Cissé et sa délégation se sont aussitôt dirigés vers l’école Ahmed Ag Assalat, où ils ont visité des classes en plein cours. Cette école est emblématique à Tessalit pour avoir formé tous les cadres de la localité. Ensuite, cap sur le quartier d’Ahambubar où le Premier ministre découvrira les bâtiments administratifs de la ville en plein chantier de rénovation grâce au Programme d’urgence pour la relance du développement des régions du Nord (PURD/RN).

La visite de Tessalit a surtout été marquée par la rencontre avec les forces vives du cercle. Leaders communautaires, notabilités, associations de femmes et de jeunes ont félicité le chef du gouvernement pour cette visite mémorable et surtout réaffirmé leur attachement à la République et aux valeurs républicaines. Ils ont surtout invité Dr Boubou Cissé à s’impliquer activement pour une mise en œuvre adéquate de l’Accord pour paix et la réconciliation issus du processus d’Alger.

Après avoir remercié la population au nom du président de la République, le Premier ministre a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement de poursuivre, de façon diligente, le processus de paix, afin d’engager les chantiers de développement. Avant de quitter la ville au cœur des oasis, le chef de l’administration malienne a pris un repas de corps avec nos forces armées et leurs collègues de la Minusma. Au cours de ce moment de partage et de grande convivialité, les FAMa de Tessalit ont réaffirmé leur engagement à défendre la patrie.

Hier, le Premier ministre et sa délégation étaient à Kidal. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le gouverneur de la Région en présence du président de l’Autorité intérimaire, du maire, des responsables administratifs et des notabilités, ainsi que les responsables des groupes armés. Aussitôt après l’accueil protocolaire, le chef du gouvernement a rendu une visite de courtoisie aux notabilités réunies chez l’Amenokal Mohamed Ag Intallah. Celui-ci a tenu a réaffirmé son attachement à la République et son engagement sans faille au processus de paix et de réconciliation.

Les responsables de l’Autorité intérimaire ont rappelé les préoccupations des Kidalois : l’accès à

l’eau potable, à l’électricité, aux soins de santé, à l’éducation, le retour définitif des services de l’administration.

En réponse, le Premier ministre a rappelé l’impératif de paix pour la Région de Kidal, gage de tout développement. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accélérer le processus de normalisation et invité les membres de l’Autorité intérimaire à s’impliquer activement pour l’attente des objectifs.

Le Premier ministre a ensuite visité la direction régionale de la santé de Kidal, où il a remis au personnel un important lot de médicaments et une ambulance équipée. La délégation a aussi apprécié le travail des artisans locaux et visité les trois radiers de Kidal, la Maison de la société civile, la station EDM, le lycée Attaher AG Illy, le Centre de santé de référence, le site de la future piste d’atterrissage de Kidal.

Dans l’après-midi, le Premier ministre et la représentante de la BAD au Mali, Mme N’Garnim-Ganga Hélène, ont procédé à la signature d’une convention de financement portant sur 32 milliards de Fcfa.

Ce fonds est destiné à la construction de la route Bourem-Kidal dont le coût global se chiffre à 87 milliards de Fcfa. Le reste du financement 0est apporté par l’Union éuropéenne et l’état malien.

Le Premier ministre qui poursuit sa tournée en 8è région, se rend aujourd’hui à Aguel’hoc.

Correspondance particulière