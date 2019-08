SITUATION MILITAIRE DU THÉÂTRE

La force Barkhane poursuit son effort dans la région du Liptako-Gourma, d’une superficie équivalente à un quart du territoire métropolitain français. Elle consolide les acquis dans le Liptako et instaure la même dynamique dans le Gourma par le biais d’opérations, d’actions au profit de la population, et en appuyant les forces partenaires.

ACTIVITÉ DE LA FORCE

 La force Barkhane change de chef

Le vendredi 26 juillet 2019, après une année dense consacrée au service de la force Barkhane, le général de division Frédéric Blachon a transmis le commandement de la force Barkhane (COMANFOR) à son successeur, le général de division Pascal Facon.

Comme le veut l’usage, c’est au cours de son dernier point de situation que le général de division Blachon a officiellement transmis le commandement de la force Barkhane à son successeur avant de quitter le centre opérationnel en même temps que son poste.

Le général de division Facon a ensuite poursuivi le point de situation et s’est adressé à son état-major en saluant l’action de son prédécesseur et l’héritage transmis par les anciens COMANFOR.  Opération conjointe avec les partenaires locaux dans le Liptako

Du 2 au 12 juillet, quelques semaines seulement après le succès de l’opération Aconit, le groupement tactique désert n° 2 « Edelweiss » était engagé dans une nouvelle opération qui avait pour objectif de marquer avec détermination la présence de la force dans la région de Ménaka.

Dans le cadre du partenariat militaire opérationnel, deux sections des Forces Armées Maliennes (FAMa) rattachées aux unités de Barkhane sur le terrain ont eu à mener de nombreuses missions tout au long de l’opération. Ainsi, dès le départ de Gao, la section malienne détachée auprès du sous-groupement tactique « Gris » s’est vu confier la responsabilité d’ouvrir l’itinéraire afin d’assurer la progression de l’unité en toute sécurité.

Pendant l’opération, la section a également contribué à la réalisation d’une vérification dite « mine piégeage » avec une équipe de sapeurs du sous-groupement tactique et a participé à de nombreuses patrouilles dans les villages traversés.

Convoi logistique pour Tombouctou

Le groupement tactique logistique « Charentes » a mené une opération de convoi logistique du 11 au 19 juillet en direction de la base avancée de Tombouctou pour y apporter les moyens nécessaires aux opérations dans cette zone.

Le sous-groupement logistique n°1 a conduit ce convoi, fort d’une quarantaine de véhicules de la force et d’une dizaine de vecteurs externalisés (poids-lourds civils). Il était protégé sur ses flancs par un peloton de reconnaissance et d’intervention et appuyé par une section de combat du génie du groupement tactique désert n°1 « Belleface ». Les Mirage 2000 de la composante aérienne ont également à plusieurs reprises assuré la protection du convoi par les airs effectuant plusieurs « show of presence » et « show of force » afin de dissuader tout agresseur.

Plus de 430 km de pistes sableuses et des conditions climatiques extrêmes ont mis à rude épreuve les véhicules et les soldats pendant plusieurs jours. Ce convoi a permis de remonter les stocks de carburant de Tombouctou, d’assurer la relève technique du sous-groupement tactique désert stationné sur la base avancée, mais aussi d’acheminer des engins du génie ou du matériel de soutien de l’homme.

Sorties air hebdomadaires (bilan du 24 au 30 juillet inclus)

Les avions de la force Barkhane ont réalisé 113 sorties, parmi lesquelles 30 sorties de chasse, 44 sorties de ravitaillement/ISR et 39 missions de transport. 130 sorties avaient été réalisées la semaine dernière.

POINT DE SITUATION DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT 2019

