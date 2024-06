La délégation spéciale du District de Bamako a tenu le mercredi 26 juin 2024, sa 2eme session ordinaire de l’exercice 2024. Présidée par le Président Balla Traoré, il a exposé les actions phares de la Délégation spéciale qui reste déterminée à réussir sa mission.

Le Président Balla Traoré a saisi l’occasion de la deuxième session ordinaire au titre de l’année 2024, au lendemain de la tabaski, pour présenter ses vœux de bonheur, de prospérité et à notre pays la Paix.

Au cours de cette 2eme session ordinaire, il s’agissait pour les membres de la Délégation Spéciale d’examiner la situation financière du District de Bamako : examiner et adopter son budget additionnel de l’exercice 2024 ; voter des subventions aux organismes socio- professionnels; examiner de la situation d’assainissement de la ville de Bamako et la stratégie de mise en œuvre en plus des informations relatives au principe de la démolition et reconstruction des Bâtiments F et G “Secteur Dabanani”. La session s’est également penchée sur la mise en œuvre des conventions entre la Mairie du District de Bamako et les Communes de Zan Coulibaly et de Diallakoroba…

Consacrée aux questions de finance et d’assainissement, cette 2eme session, selon le président Balla Traoré, permettra de voter le budget additionnel 2024, les subventions à accorder aux organismes, et d’examiner la situation de l’assainissement de la ville, mais aussi beaucoup de communications écrites.

La délégation spéciale a été mise en place en janvier 2024, pour gérer la Mairie du District de Bamako, suite à la dissolution du conseil du district. Cette dernière a, dans sa feuille de route, deux missions principales : l’assainissement de la ville de Bamako et l’amélioration de la gouvernance financière de la Mairie. Pour l’atteinte de la première mission, M. Traoré expliquera que la délégation a focalisé ses efforts sur le renforcement de la capacité opérationnelle de la Direction des Services Urbains de Voirie et d’Assainissement (DSUVA). Pour plus d’efficacité des effectifs en ressources humaines, des matériels et des ressources financières ont été mis à la disposition de ce service afin qu’il puisse accomplir ses multiples missions. “En plus du travail très appréciable de la DSUVA, nous avons pu fédérer l’ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des déchets (les GIE, les associations et syndicats)”, a-t-il affirmé.

A l’entendre, aujourd’hui, grâce à cette synergie d’action, les activités d’enlèvement des ordures de nettoyage, de désensablement des rues et d’embellissement des carrefours sont en cours et se déroulent normalement sur le terrain sous le leadership du Directeur de la DSUVA.

En ce qui concerne la deuxième mission, il dira que des actions fortes sont en cours, notamment l’audit de la gestion antérieure de la mairie, la moralisation des dépenses qui tient compte de la disponibilité des ressources avant l’émission des mandats.

Il a salué par ailleurs, l’engagement des responsables syndicaux et des chefs de services qui soutiennent la Délégation spéciale dans la mise en œuvre des mesures salvatrices dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance financière. “Nous sommes convaincus, qu’ensemble nous réussirons”, a laissé entendre Balla Traoré.

Les résultats enregistrés à cet égard sont encourageants. On peut citer entre autres : le processus de reprise de la gestion de la Maison des Artisans de Bamako est très avancé, la reprise du parking Square Patrice Lumumba, la relance de la question de l’actionnariat de la Mairie du District dans l’ACI SARL, la reprise des opérations de collecte des taxes au niveau des deux postes (Zantiguila et Diallakoroba) avec l’appui du Département, la relance de la question de la gestion des Halles Felix Boigny en lieu et place de la BMS, la reprise de la gestion de la Maison de partenariat, l’apurement des dettes (environ 10 %).

Ibrahima Ndiaye

