En visite de constat des travaux sur certains carrefours et ronds-points de Bamako ce mercredi 3 juillet 2024, la délégation spéciale du district de Bamako a exprimé sa satisfaction quant à l’avancée des travaux d’embellissement de Bamako.

Les membres de la délégation spéciale du district de Bamako ont effectué une visite de constat sur certains carrefours et ronds-points de la ville de Bamako pour constater de visu l’état d’avancement des travaux de rénovation. La visite a concerné le carrefour Patrice Lumumba en Commune III, celui du rond-point Sogolon qu’on appelle communément rond-point Oumou Sangaré en Commune V et celui du rond-point bougie en Commune IV.

Selon Mahamadou Yacouba Maïga, premier vice-président de la délégation spéciale du district de Bamako, à l’installation de la délégation spéciale par les hautes autorités de la Transition, un certain nombre de tâches lui ont été confiées au nombre desquelles, l’assainissement, l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement de la ville de Bamako sous le leadership du président Balla Traoré.

“C’est dans ce cadre que nous avons sélectionné un certain nombre de carrefours et ronds-points que nous avons décidé de réaménager, de rénover et d’embellir. Nos impressions sont bonnes au regard de l’avancée des travaux qui est satisfaisante mais qui reste à faire”, dira-t-il. M. Maïga a profité de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit de la population afin qu’elle sache que Bamako c’est pour elle. “Donc nous invitons au civisme et à la citoyenneté”. Et de terminer en affirmant que la délégation spéciale a besoin de leur accompagnement pour la protection des patrimoines publics.

Ibrahima Ndiaye

