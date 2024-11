La délégation spéciale à la tête de la mairie du district de Bamako a réalisé des prouesses en seulement six mois de service. Elle est parvenue dans la période de janvier à juillet 2024 à mobiliser plus de 4 milliards FCFA contre 385 millions dans le passé.

La nouvelle délégation spéciale de la mairie du district de Bamako conduite par son président, Balla Traoré, a bénéficié des vives félicitations des plus hautes autorités suite aux résultats que son équipe à peine nommée en janvier à réaliser comme résultats. Alors que la Mairie avait de la peine à atteindre le milliard dans la mobilisation des recettes dans le semestre, la nouvelle équipe nous apprend qu’elle est parvenue dans la même période ( 17 janvier et le 8 juillet 2024) à mobiliser 4 milliards FCFA . « Les recettes de la mairie du district de Bamako sont passées de 385 millions de F CFA à 4 milliards 189 millions de F CFA. Une augmentation exponentielle », commente le nouveau délégué spécial du district, Balla Traoré.

La nouvelle équipe de la Mairie justifie cette prouesse par la nouvelle dynamique d’inscrire à la tête de la collectivité marquée par une volonté ferme d’assainir et d’embellir la capitale avec une gouvernance exemplaire. Dans les six premiers mois de 2024, la délégation spéciale s’est concentrée principalement sur l’assainissement en renforçant les moyens de la voirie, augmentant les effectifs de 15 à 200 personnes et mettant en place une gestion financière rigoureuse accompagnée de mesures de rationalisation des ressources humaines.

Lesquelles mesures ont porté sur la récupération des postes de perception des taxes de sortie des véhicules dans les communes rurales de Zan Coulibaly et de Dialakoraba, la gestion de la maison des artisans de Bamako. Un renouvellement des ressources humaines avec la nomination d’une nouvelle équipe de la régie des marchés du district considéré comme l’un des plus gros service pourvoyeur des recettes, la création d’un climat de confiance entre la nouvelle équipe de la délégation spéciale, le syndicat et le personnel et le renforcement des moyens humains et matériels de la DSUVA et le Dubope.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

