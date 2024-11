Le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, a reçu, ce jeudi 31 octobre 2024, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako conduite par son président, Balla Traoré. La rencontre s’est tenue en présence du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga. Pour avoir boosté les recettes de la mairie de Bamako de 385 millions de F CFA à plus de 4 milliards de nos francs, le patron de la Cité Administrative a chaleureusement félicité l’édile Balla et son équipe pour cette performance pharaonique.

Les échanges ont porté sur les réalisations de la nouvelle délégation mise en place en janvier 2024 et sur les projets et perspectives. Entre le 17 janvier et le 8 juillet 2024, les recettes de la mairie du district de Bamako sont passées de 385 millions de F CFA à 4 milliards 189 millions de F CFA. Une augmentation exponentielle ! Cette dynamique s’inscrit dans la volonté ferme d’assainir et d’embellir la capitale tout en instaurant une gouvernance exemplaire.

Affichant une volonté de rupture, la délégation spéciale s’est concentrée principalement sur l’assainissement en renforçant les moyens de la voirie, augmentant les effectifs de 15 à 200 personnes et mettant en place une gestion financière rigoureuse accompagnée de mesures de rationalisation des ressources humaines.

Le président de la délégation a particulièrement salué le soutien et l’appui du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Lors de cette rencontre avec le Premier ministre, il a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement de la Transition et réaffirmé son engagement à faire «plus et mieux».

En réponse, le Chef du gouvernement a vivement félicité la délégation spéciale et le ministre de tutelle, le général de division Abdoulaye Maïga, pour la confiance placée en elle. Il a exhorté les autres délégations à suivre l’exemple de Bamako. «Vos résultats consolident et honorent la Transition», a-t-il ajouté avec fierté.

Avec la CCRP

