Mairie du District : comment réussir l’ambitieuse initiative du Grand Bamako ?

La réflexion est au cœur d’un grand atelier de deux jours ouvert, hier mardi, à Bamako. La rencontre regroupe 26 collectivités territoriales du district de Bamako et sa périphérie.

Les travaux d’ouverture de cette rencontre du Syndicat Mixte Inter collectivités « Grand Bamako » étaient présidés par le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga. Lequel était accompagné pour la circonstance par les ministres en charge de l’Urbanisme et de l’environnement de l’assainissement ainsi que le président de la délégation spéciale du district, Balla Traoré.

Placé sous le thème « Grand Bamako, un pont entre les zones de production et zones de transformation et de consommation, l’atelier vise la réalisation de plusieurs missions pour l’épanouissement des populations de Bamako et sa périphérie. Au nombre de celles-ci, l’aménagement de l’espace, développement économique, voirie d’intérêt communautaire, politique de logement et du cadre de vie, collecte, traitement et valorisation des déchets, protection et mise en valeur de l’environnement, réalisation et entretien d’équipements culturels et sportifs, action sociale, éclairage public d’intérêt communautaire, technologies de l’information et de la communication, soutien aux projets communautaires, etc.

Aussi, la mairie du district de Bamako et les collectivités périphériques veulent à travers cette campagne de lancement des activités du Grand Bamako faire une présentation au grand public et une communication ciblée auprès des Partenaires Techniques et Financiers. ce, afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux, de la vision, de la mission et des objectifs du Grand Bamako, de dégager des pistes de son opérationnalisation d’ici l’horizon 2045. Cet horizon 20 ans qui sera marqué par la définition des Schémas d’Aménagement du territoire et d’urbanisme et l’enrichissement du Plan Décennal d’Investissement et d’Activités (PDIA).

Pour le nouveau délégué spécial du district de Bamako, Balla Traoré, les dernières décennies ont été marquées par une constance de plus en plus des populations qui abandonnent les zones rurales pour s’installer définitivement dans les grandes villes. Ce qui transforme les capitales en véritables mégalopoles difficiles à générer en termes de mobilité urbaine, d’assainissement, de logement. Selon lui, l’existence de ce phénomène au Mali et dans la majorité des pays de la sous-région explique l’intérêt que certains portent sur l’initiative Grand Bamako. C’est pourquoi, dit-il, cette initiative vise à définir une stratégie et de mettre en œuvre un programme structurant de développement à travers la mise en commun des ressources et potentialité pour maximiser les chances de réussite.

Pour sa part, le ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga a salué les efforts du syndicat mixte des collectivités du Grand Bamako dont l’objectif vise à faire de cet espace un seul territoire avec les mêmes atouts pour le développement harmonieux. Selon lui, il est essentiel de construire à travers tout le pays des nouveaux pools comme celui du Grand Bamako pour la réalisation concrète du nouveau Mali. La collectivité Grand Bamako regroupe une population de plus de cinq millions d’habitants dont 4, 2 millions d’habitants pour le district de Bamako. Cette population occupe une superficie de 7 129 KM carré. Pour son développement, il a signé un accord avec le Grand Ouaga avec le soutien de l’ONU habitat.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

