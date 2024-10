Réhabilitation des monuments: les chantiers de nouveau look de Bamako

Après la réhabilitation du monument le Square Lumumba et celui de Rond-point Sokolo, le Président de la délégation spéciale, Balla TRAORE a procédé à leur inauguration le 19 septembre 2024. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le chef de cabinet du ministère d’Etat, de l’administration territoriale.

La cérémonie d’inauguration de ces monuments a enregistré la présence du représentant du ministre d’État, de l’administration territoriale et de la décentralisation, en présence des responsables de services de la mairie du District de Bamako.

Selon le Président de la délégation spéciale, Balla TRAORE, dès sa prise de fonction le 17 Janvier dernier, la délégation spéciale a fait l’état des lieux des grands carrefours, boulevards, ronds-points et places publiques de la capitale. Cet exercice, selon lui, a permis de localiser certains grands carrefours en piteux état donnant à Bamako l’allure d’un gros village plutôt que celle d’une capitale moderne.

C’est ainsi que la délégation spéciale a élaboré un plan de réhabilitation et d’embellissement qui, compte tenu de ses moyens modestes à l’époque, ne concernait que trois carrefours et ronds-points à savoir : le Square Lumumba, le Rond-point dit « Bougie Ba » à l’ACI 2000 et le Rond-point Sokolo, en CV, route de l’aéroport.

«Notre plan d’embellissement porte également sur d’autres sites, en l’occurrence, le square Général Soumaré à l’entrée du troisième Pont», a-t-il ajouté.

Le président de la délégation spéciale a remercié la Directrice du Groupe DANA, Madame Sissoko Fadima TOURE et le Directeur de l’entreprise GSCOM, pour avoir respectivement réhabilité et embelli le Square Lumumba et le Rond-point Sokolo, au-delà des attentes.

Il a aussi salué le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie Hôtelière et du Tourisme, qui a donné l’autorisation nécessaire pour l’exécution de certains travaux sur le site et qui a encouragés la délégation. D’autres carrefours et grandes artères feront l’objet de réhabilitations suivant un programme qui portera sur l’ensemble des six communes du District de Bamako. La finalité est de changer le look de Bamako qui ressemble à celui d’un gros village, pour autant la ville est la vitrine du pays.

Ensuite, M. TRAORE a pris l’engagement que l’équipe de la délégation spéciale installée pour apporter du changement travaillera pour faire de Bamako une capitale propre et belle dans un cadre de vie agréable et sain.

Pour sa part, le chef de cabinet du ministère de l’administration territoriale, Abdrahamane OUATTARA, a rappelé que la mise en place de la délégation spéciale est une volonté des plus autorités, qui, après un constat se sont rendus compte que le statuquo de Bamako n’est plus tenable qu’il fallait changer les choses.

« A juste titre, la délégation spéciale a pris les taureaux par leur cornes en identifiant certains endroits publics qu’elle est en train de réhabiliter aujourd’hui », a-t-il indiqué que l’assainissement n’est pas l’apanage de l’Etat, mais de tous les citoyens.

PAR SIKOU BAH

