Mairie du district : la délégation spéciale tient sa 3ème session ordinaire titre de l’année 2024

La délégation spéciale de la Mairie du district a tenu cette semaine sa troisième session ordinaire sur les questions de l’assainissement et la bonne gestion financière.

C’est la salle délibération dans l’enceinte de la Mairie qui a abrité cette session ordinaire sous la présidence du président de la délégation spéciale, Balla Traoré. Accompagné pour la circonstance par les autres membres de la délégation, le président de la séance a décliné l’ordre du jour de la session portant sur la réexamen de la délibération de juin2024 portant sur le vote et l’adoption des subventions accordées aux organismes socio-professionnels, l’examen et la fixation des taux de taxes et redevances de la Mairie du district en 2025. A ceux-ci s’ajoutent l’examen et l’adoption du plan de passation de marchés publics de la Mairie pour l’exercice 2025, l’octroi des frais de déplacements des agents de la nuit de la direction des services urbains de la voirie et de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l’environnement.

C’est la loi du 16 octobre 1996 qui autorise le maire du district ou une délégation spéciale de faire un délibéré en chaque premier octobre de l’année précédente de tout ce qui rapporte des taxes et institue à son profit des taxes fiscales sur certaines matières. Et s’agissant de la passation de marchés publics, la loi autorise les autorités contractantes à élaborer des plans prévisionnels annuels de tous les marchés publics fondés sur le programme d’activités de la mairie du district.

Ensuite, cette session a été mis à profit par la commission des finances pour faire l’examen de la question et des produits qui ont été soumis à l’appréciation des membres qui siègent à la session ordinaire de la Mairie du district. Enfin, au cours de cette session, les participants ont été informés sur le point relatif à l’octroi des frais de déplacements et de motivations des agents de nuits qui, selon le délégué spécial, travaillent nuit et jour pour ramasser les ordures à travers toute la ville de Bamako. Le ministère de l’administration territoriale a assigné, à cet effet, l’assainissement et la bonne gestion financière des finances de la Mairie.

