10e édition du festival «spot on Mali» : Une opportunité de carrière internationale pour les jeunes artistes maliens

La 10e édition du festival de musique «Spot on Mali» s’est déroulée du 12 au 13 janvier 2024 à la Maison des jeunes de Bamako. Durant les deux soirées festives, dix jeunes artistes maliens ont presté en live pour arracher leurs tickets auprès des acteurs culturels internationaux venus spécialement assister à l’événement. Cette édition a été sponsorisée par l’ambassade du Danemark au Mali.

«Mali kèra anw ta ye» ! Littéralement : le Mali est devenu nôtre ! Tel était le thème retenu pour la 10e édition du festival de musique «Spot On Mali» qui s’est déroulée du 12 au 13 janvier 2024 à la Maison des jeunes de Bamako. Et c’est la diva malienne, Oumou Sangaré, qui était cette année la marraine de l’événement.

Organisée depuis dix ans, cette manifestation artistique vise à ouvrir la scène internationale aux jeunes artistes talentueux, musiciens et chanteurs du Mali. Comme lors des précédentes éditions, des promoteurs et acteurs culturels du showbiz international ont séjourné à Bamako pour assister à la prestation des talents en herbe pendant les deux soirées du festival. Et cela afin de dénicher des jeunes talents maliens en quête de contrats artistiques (tournée internationale, contrats de productions…) pour conquérir le monde.

L’ambassadeur du Danemark a assuré qu’une sélection des meilleures prestations scéniques va représenter le Mali au «Spot On Danemark» qui aura lieu très bientôt. «Il s’agit de donner un tremplin à des artistes moins connus. Certes nous avons les Oumou Sangaré, Salif Kéita, Fatoumata Diawara… qui sont bien établis dans le showbiz mondial. Mais, il y a aussi énormément de potentiels ici. Malheureusement, nous n’avons pas de structure assez fortes pour propulser ces artistes sur la scène internationale», a souligné Oumar Diallo dit Barou, ingénieur de son (guitariste aussi) et membre de la commission d’organisation.

«Je sais que la musique malienne est très appréciée partout dans le monde et ces artistes sont capables de charmer le public européen et mondial parce qu’ils ont le talent. Mais les possibilités sont rares sur le terrain. Ici, il n’y a pas assez de soutien financier pour montrer ces artistes en dehors du pays. C’est pourquoi Spot On Mali est là» a-t-il précisé. A travers le thème de cette édition, les organisateurs ont souhaité manifester leur confiance et leur soutien aux autorités de la Transition et aux Forces de défense et de sécurité (FDS) suite à la reconquête de Kidal et aussi pour tous les efforts déployés à longueur de journée pour garantir la paix et la sécurité au Mali.

Comme à l’accoutumée, les élèves et étudiants de l’institut national des arts (INA) et du Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté ont été mis à l’avant pour assurer la première prestation scénique de ce festival sans passer par la phase candidature. Cette initiative vise à donner aussi des chances à ces élèves et étudiants de faire leur preuve devant des acteurs culturels internationaux venus dénicher des talents. Durant les deux soirées de ce festival, les huit talents sélectionnés à travers un appel à candidatures ont aussi fait leurs preuves pour le grand bonheur des spectateurs venus de différents horizons du pays. Pour davantage inciter plus de personnes à venir découvrir les talents cachés, deux guest-stars avaient été choisies. Il s’agit de la diva du Wassoulou et la marraine de cette 10e édition, Oumou Sangaré, et Ali Farka Band.

Les jeunes talents retenus pour faire leurs preuves devant les acteurs culturels internationaux étaient, entre autres, Ina Star, Yala Band, Ami Camara, Fardo, Kani Sidibé… La seconde soirée a été assurée par l’Orchestre Camm, le Groupe Bwanzan, Mama jolie, Babsy Touré et Virginie Dembélé. Les deux soirées ont enregistré une forte présence d’artistes maliens venus assister au spectacle et prodiguer des conseils à leurs jeunes frères et sœurs sélectionnés pour cette 10e édition.

Sory Diakité

