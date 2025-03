Le monde de la musique est en deuil : Angie Stone, icône de la soul, est décédée à l’âge de 63 ans dans un accident de voiture. Selon les informations rapportées par TMZ, l’accident s’est produit tôt le matin du samedi 1er mars 2025, alors que la chanteuse quittait un spectacle à Montgomery, en Alabama. Les causes précises de l’accident n’ont pas encore été dévoilées.

Angie Stone s’est fait connaître en tant que membre du trio féminin de hip-hop The Sequence à la fin des années 1970. Elle a ensuite poursuivi une carrière solo couronnée de succès, avec la sortie de son premier album « Black Diamond » en 1999, certifié disque d’or aux États-Unis. Parmi ses titres les plus célèbres figure « Wish I Didn’t Miss You », sorti en 2001.

L’artiste laisse derrière elle son fils Michael, sa fille Diamond et ses deux petits-enfants. Son porte-parole a rendu hommage à son héritage musical en déclarant : « La voix et l’esprit d’Angie Stone vivront à jamais dans les cœurs de ceux qu’elle a touchés. »

L’une de ses dernières apparitions publiques remonte au 8 août 2018, lors des funérailles d’Aretha Franklin à Detroit. Angie Stone avait alors interprété les classiques « Freeway of Love » et « I Say a Little Prayer », aux côtés d’autres artistes tels que The Four Tops et Dee Dee Bridgewater, rendant un vibrant hommage à la légende de la soul.

La disparition d’Angie Stone est une perte immense pour le monde de la musique, et ses contributions resteront gravées dans les mémoires.

