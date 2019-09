Pour des raisons organisationnelles, l’artiste Abdoulaye Diabaté et son frère Modibo Diabaté, ont décidé de reporter leur concert en faveur des personnes déplacées à une date ultérieure.

Initialement prévu pour le 27 Septembre prochain, le concert annoncé par Abdoulaye Diabaté pour venir en appui aux personnes obligées de se déplacer de leurs localités pour cause d’insécurité, ledit concert se voit repoussé à une date ultérieure. Le comité d’organisation dont l’artiste et son frère en partenariat avec l’association des enseignants déplacés, avancent comme argument un problème organisationnel au niveau logistique, un imprévu, indépendant de leur volonté et leur bonne foi car les rentes du concert devaient être distribuées uniquement aux déplacés.

Modibo Diabaté et son grand frère Abdoulaye, ont voulu à travers cette organisation, signifier leur patriotisme et leur générosité en offrant une tribune de collecte de fonds en faveur des personnes dans le besoin, et leur permettre de redorer leur dignité et les assurer du soutien de leurs concitoyens.

Avec le report, la cause reste est suspense en espérant que le comité d’organisation aura des soutiens pour concrétiser son souhait qui d’ores et déjà allumé de l’espoir chez les déplacés.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :