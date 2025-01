An 2025: Message de vœux du Président de la Transition à la Nation

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Hôtes du Mali,

Rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et le Tout Miséricordieux de nous assurer le passage à une nouvelle année, que je souhaite, pleine de réconfort, de concorde et de prospérité pour notre chère patrie, le Mali.

C’est avec un immense espoir que je m’adresse à vous, à l’occasion du message traditionnel à la Nation du nouvel an.

Par-delà le respect de cette tradition, le passage à une nouvelle année, constitue une circonstance heureuse pour examinateur ensemble, les résultats de nos efforts communs, mais aussi, de prendre conscience des grands défis à relever qui sont les nôtres.

Je voudrais également exprimer ma compassion à l’endroit des populations qui ont été victimes des graves inondations de l’année 2024.

En 2024, nous avons consolidé la souveraineté nationale par des réformes courageuses et des initiatives stratégiques.

Mes chers compatriotes,

En portant un regard sur la vie de notre Nation tout au long de l’année qui s’achève, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble, malgré les nombreux défis qui se dressaient devant nous.

De toute évidence, 2024 aura été une année de crises à travers le monde et dont les ondes de choc ont considérablement influencé la situation intérieure des Etats.

Certes, notre pays a été beaucoup éprouvé, mais il s’est davantage aguerri et à su renforcer sa résilience face à la complexité des défis.

Je voudrais, à juste titre, rendre un hommage mérité au peuple, tant son soutien est resté indéfectible aux côtés des autorités de la Transition à l’occasion des grandes réformes entreprises par les organes de la Transition.

L’élan de solidarité nationale et le désir ardent de souveraineté véritable ainsi amorcés par les Maliennes et les Maliens, ne doivent en aucun cas s’essouffler pour le bonheur de nos populations.

Mes chers compatriotes,

Notre décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider remarquablement la réforme de notre outil de défense.

Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi, au cours de l’année 2024, de vastes opérations de sécurisation de l’ensemble du territoire notamment dans la région de Kidal où des opérations spéciales ont permis de porter un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tinzaouatène.

La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenariats stratégiques, seront poursuivies conformément aux orientations politiques.

L’année 2025 qui s’annonce, sera sans doute, celle de la consolidation des acquis opérationnels et de l’adaptation de l’outil de défense aux nouvelles menaces auxquelles notre pays et l’espace AES sont confrontés.

Pour y faire face, nous devons renforcer davantage notre capacité d’anticipation tout en continuant un redéploiement donc des forces dans le mais de favoriser le retour de l’administration et des services sociaux de base, afin de préserver durablement l’intégrité de notre territoire. .

En ce moment précis, j’ai une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles de la crise sécuritaire que nous traversons.

A nos forces armées et de sécurité, engagées dans les opérations et qui payent un lourd tribut pour la défense de la patrie, j’exprime la reconnaissance de la Nation.

Je voudrais également m’incliner sur la mémoire de tous les militaires qui ont consenti le sacrifice ultime.

Mes chers compatriotes,

Dans le cadre de la promotion d’une gouvernance vertueuse et de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics, je recevais il y a quelques semaines, les rapports 2023 du Bureau du Vérificateur Général et de l’Office Central de Lutte contre l ‘Enrichissement illicite.

C’est le lieu de réaffirmer notre engagement à poursuivre cette dynamique, porteuse d’équité et de justice sociale.

La session spéciale de la Cour d’assises en juillet dernier, marque également un tournant majeur dans la lutte contre les infractions économiques et financières dans notre pays.

Malgré un contexte économique difficile, le gouvernement s’emploie à assurer une gestion efficace des ressources publiques et à réduire le déficit budgétaire. Dans le même temps, il a pris des mesures fiscales incitatives à l’endroit des opérateurs économiques pour garantir l’approvisionnement correct du pays en denrée de première nécessité à un prix maitrisé.

Le soutien au secteur privé, amorcé par une introduction initiale de 200 milliards de FCFA et porté par la suite à plus de 346 milliards de FCFA, joue un rôle déterminant dans la relance économique du pays.

Cet appui contribue également de manière significative à la réduction de la dette intérieure, renforçant ainsi la stabilité et la résilience de notre économie.

Dans cette optique, le Gouvernement a décidé de renforcer la place de l’Etat dans des secteurs stratégiques comme les télécommunications et les banques en devenant actionnaire majoritaire de la SOTELMA et de la BNDA.

Sur un autre plan, la politique de diversification du secteur minier a porté ses premiers fruits avec l’ouverture de la mine de lithium de Goulamina, dans la région de Bougouni, qui figure parmi les plus grands gisements de lithium au monde.

Dans le cadre de la défense des intérêts du peuple malien, les audits menés dans le secteur minier, ont permis de réviser l’ensemble des conventions d’établissement.

C’est ainsi que les anciennes conventions ont été adaptées aux exigences du Code minier de 2023. Ce qui permet d’apporter annuellement une contribution de 1,022 milliards FCFA, soit un impact additionnel de plus de 585 Milliards FCFA.

Le Gouvernement entend conforter cette dynamique afin que le secteur minier soit un véritable pourvoyeur de ressources pour financer le développement de notre pays, selon la vision 2063, dont le lancement a eu lieu cette année.

Mes chers compatriotes,

Notre peuple, à travers le Dialogue inter-Maliens, a marqué sa constance, mais surtout sa conviction pour l’avènement d’un Mali nouveau, le Mali Kura, le Mali de nos rêves, où nos valeurs sociétales reprennent tout leur sens au profit de la construction nationale sur fond de souveraineté.

Le chantier du Mali Kura que nous bâtissons courageusement et méthodiquement, s’appuie essentiellement sur notre foi en l’avenir du Mali, avec comme objectif, l’émergence d’un Malien de type nouveau, le Maliden Kura, un patriote et un bâtisseur .

Fort de cette conviction, nous avons lancé en avril 2024, le Programme national d’éducation aux valeurs qui vise à renouer avec nos valeurs traditionnelles et à les revitaliser face à la crise multidimensionnelle qui traverse notre pays.

Conformément à ma vision de donner une culture de Malikura à la jeunesse et à inculquer les valeurs sociétales aux jeunes du Mali, dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires,

je décrète l’année 2025 , l’année de la culture au Mali , toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays , avec nos valeurs cardinales de paix , de cohésion sociale, et une promotion accumulée des talents de nos artistes avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun.

A cette occasion, j’invite les Maliens à revitaliser nos valeurs culturelles et à célébrer notre riche culture durant cette année 2025.

Mes chers compatriotes,

C’est avec beaucoup de peine que je vois nos populations confrontées à la crise énergétique qui dure depuis quelques temps. Les mesures prises pour sa résolution dans le cadre du mixte énergétique, renforceront considérablement la fourniture de l’électricité dans notre pays.

Le lancement des projets structurants tels les centrales solaires de Sanankoroba, de Safo et de Tiakadougou, participe à cette ambition gouvernementale.

Suivant mes instructions, le Gouvernement intensifie les efforts pour une résolution durable de la crise énergétique.

Mes chers compatriotes,

Nos actions politiques et économiques au plan interne sont soutenues par une diplomatie active qui porte partout la voie du Mali et notre exigence de respect de la dignité et de la souveraineté de l’Etat.

La création de la Confédération des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger, a constitué l’événement majeur dans la sous-région ouest-africaine, en raison de ses implications politiques et géostratégiques.

C’est avec une grande satisfaction que je constate l’évolution positive de notre Confédération, l’AES, dont les volets diplomatiques et militaires constituent une grande lueur d’espoir pour nos peuples.

Sur le plan économique, les mécanismes d’harmonisation des procédures douanières et des politiques d’intégration sont en cours pour garantir le développement socioéconomique de nos Etats.

Mes chers compatriotes,

Au moment où nous amorçons une étape cruciale de la Transition, un nouvel élan a été donné avec la nomination d’un nouveau Premier ministre, chargé de conduire des réformes prioritaires.

L’union sacrée est donc indispensable pour réussir ce tournant décisif.

C’est donc avec une grande confiance en l’avenir du Mali éternel que je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025.

Ensemble, nous ferons le Mali Kura !

Qu’Allah bénisse le Mali et protège les Maliens !

Je vous remercie.

