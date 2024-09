Célébration du 64ème anniversaire de l’indépendance du Mali : l’intégralité de l’adresse à la Nation du Colonel Assimi GOÏTA, chef de l’Etat

Ci-dessous l’adresse à la Nation délivré, ce dimanche 21 septembre 2024 soir, à la veille de la célébration du 64ème anniversaire de l’accession du Mali à la souveraineté nationale.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Je suis particulièrement heureux de m’adresser à vous à la veille de la célébration de l’accession de notre pays à l’indépendance.

Le 22 septembre est gravé dans notre mémoire collective comme le jour où le peuple malien a décidé de mettre fin à la domination coloniale en proclamant le nouvel Etat libre du Mali. En ce moment solennel, je rends un vibrant hommage au père de l’indépendance, avec à leur tête le président Modibo Kéïta.

Cet hommage révèle une signification toute particulière au moment où le Mali est engagé dans la reconquête de sa véritable souveraineté. Nous devons suivre résolument la voie tracée il y a 64 ans. Je m’incline également devant la mémoire de celles et ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la patrie, qui leur sera éternellement reconnaissante.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

La commémoration de notre indépendance est une occasion précise de se rappeler les efforts constants de notre peuple en vue de l’édification d’un Etat fort et d’une nation prospère. Sur mes instructions, le gouvernement a, pour sa part, poursuivi les actions pour la satisfaction des besoins de nos populations dans plusieurs domaines.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

La question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien.

Cette année, notre fête nationale est célébrée dans un contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise du terrain conduite par les FAMa et visant à restaurer l’intégrité territoriale du pays et à le débarrasser définitivement de la menace terroriste. Les forces de défense et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises, permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Ces succès remarquables résultent de la coordination des opérations militaires et du redéploiement de forces à Ber, Tessalit, Anefis, Kidal et Aguelhok.

Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent une fois de plus l’impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. En m’inclinant devant la mémoire des innocentes victimes lâchement assassinées lors de cette agression barbare, j’adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et salue le professionnalisme des forces d’intervention.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

les efforts d’investissement continuent dans le cadre de l’acquisition d’équipements militaires et des réformes pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité.

Par ailleurs, la mutualisation des capacités et le soutien opérationnel dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel se poursuit.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Dans le but de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions, (5 notamment l’institution judiciaire, notre justice s’est largement adaptée au contexte de lutte contre l’impunité avec la création de nouvelles structures. La mise en œuvre de réformes majeures, comme la relecture du Code pénal, du Code de procédure pénale, ainsi que l’adoption par le Conseil des ministres du projet d’ordonnance portant statut de l’administration, visent à rendre la justice plus efficace, accessible et respectueuse des droits des citoyens.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile. Les auteurs de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l’ensemble de nos concitoyens. Cependant, il est important de rappeler que notre économie subit l’impact des crises sécuritaires qui ont conduit à l’augmentation des dépenses militaires au détriment d’autres secteurs. Malgré ces défis, notre pays a maintenu une gestion efficiente des finances publiques, maîtrisant l’inflation en dessous de la norme communautaire de 3%.

Au 31 juillet 2024, les recouvrements effectués par les structures de recettes se sont établis à 1291 milliards de francs CFA. Dans le même temps, les Trésors ont mobilisé sur le marché financier régional un montant total de 479 milliards de francs CFA afin de financer les déficits du budget d’État, malgré un contexte caractérisé par une augmentation des coûts du financement et une tension de l’équité dans l’UEMOA. Toutes choses qui témoignent de la confiance des investisseurs en la signature du Mali. Les ressources transférées aux collectivités territoriales s’élèvent à 440 milliards de francs CFA en 2024 contre environ 412 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 6,92%. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement correct du pays en produit de première nécessité à un prix maîtrisé, sur la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024,

des exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées à plus de 274 milliards de francs CFA, soit 34,72% des recettes réalisées au cours de la période concernée. Je salue l’ensemble des acteurs qui contribuent aux efforts de développement économique, notamment ceux du secteur rural, industriel, du commerce, des services et de l’artisanat.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

En 2024, le recensement général agricole a été lancé ouvrant la voie à la digitalisation des exploitations. Les aménagements hydro-agricoles se poursuivent pour exploiter durablement les potentiels des fleuves Niger et Sénégal. Le gouvernement renforce l’approvisionnement en intrants et réajuste le prix du coton-graine et développe la recherche agricole pour améliorer les semences. Malgré les défis, des mesures sont prévues dont la promotion des méthodes alternatives, l’élaboration d’une loi pour les investissements agricoles et la création de pôles agro-industriels.

Ces actions témoignent de notre engagement pour un Mali agricole résilient et prospère.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Dans le domaine de la santé et du développement social, des efforts ont été consentis pour améliorer l’accessibilité des services de santé à la population à travers la construction ou la réhabilitation ainsi que l’équipement de plusieurs infrastructures sanitaires. Par ailleurs, les actions de solidarité et de lutte contre l’exclusion ont été menées en direction de nos populations vivant dans la précarité ou frappées par des crises de diverses natures.

Consciente du rôle de la jeunesse dans la construction nationale, les auteurs de la transition ne ménagent aucun effort pour qu’elle soit en bonne santé, bien formée et ait l’amour de la patrie, et capable d’accomplir toutes les actions de développement et de défense de la patrie. Dans le domaine de l’éducation, l’État a consenti des efforts importants pour construire ou rénover des établissements d’enseignement fondamental et secondaire dont je salue la bonne organisation des examens de fin d’année. Au niveau de l’enseignement supérieur, la construction des centres d’intelligence artificielle et de robotique se poursuit.

L’Université de Sikasso a accueilli ses premiers étudiants. Les actions sont en cours pour l’opérationnalisation des universités de Gao, Tombouctou, Kayes et Badiagara.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Dans le but de renforcer les capacités de nos structures publiques et d’améliorer l’offre des services rendus aux populations, il a été procédé, au titre de l’année 2023, au recrutement de 1417 agents. Également, 776 nouveaux fonctionnaires seront recrutés au titre de l’exercice budgétaire 2024. La formation professionnelle et la création d’emplois constituent également une priorité pour les autorités de la Transition.

C’est dans ce cadre que la Stratégie Nationale de l’Entrepreneuriat au Mali a sorti d’un plan d’action quinquennal sur la période 2025-2029 a été adopté. Une grande attention est accordée aussi à l’assertion socioprofessionnelle des jeunes ruraux à travers le projet FIER 2. Le gouvernement travaille pour l’application d’une meilleure politique GIAR afin que les femmes maliennes puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement socio-économique du pays.

Malienne, Malien,

Mes chers compatriotes,

La diplomatie malienne est restée active pour défendre les intérêts de notre pays. Le renforcement de nos relations avec des partenaires stratégiques respectueux de nos choix a ouvert de nouvelles opportunités et favorisé notre présence sur la scène internationale. Aujourd’hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger incarnent la renaissance d’une Afrique qui se libère et invente son unité et son développement sous de nouvelles bases.

La Confédération des Etats du Sahel, créée le 6 juillet 2024, a été sans contexte un élément clé de la reconfiguration géopolitique de la région, voire au-delà. Comme vous le savez, j’ai été honoré par leurs Excellences les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tiani du Niger pour assurer la présidence inaugurale de la Confédération. Cette marque d’estime et de confiance nous engage à renforcer nos efforts en vue de l’atteinte de nos nobles idéaux panafricains de la Confédération.

Maliennes, Maliens,

Mes chers compatriotes,

Les populations maliennes ont fait face, ces dernières semaines, à des inondations qui ont touché plusieurs localités du pays, causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Face aux inondations, les autorités de la Transition ont décrété l’état de la catastrophe nationale et mis en action les centres de coordination et de gestion des crises et catastrophes. Des mesures sont prises pour une meilleure gestion des conséquences de ces sinistres afin de soulager les populations éprouvées. Je salue à cet égard la solidarité nationale qui a été exprimée à leur endroit.

Un autre souci majeur de nos populations demeure la question énergétique. Pour y faire face, plusieurs projets de construction des centrales solaires ont été lancés dans le cadre du mix-énergétique en vue d’améliorer la fourniture de l’électricité.

Malienne, Malien,

Mes chers compatriotes,

Pour les autorités de la transition, la question de la souveraineté est indissociable de celle de l’unité nationale. Le dialogue inter-Maliens a démontré la volonté de notre peuple à résoudre ses problèmes de manière autonome. La charte nationale pour la paix et la réconciliation consolidera assurément les fondements de notre vivre ensemble. Aussi, la biennale artistique et culturelle, qui a été institutionnalisée, constitue un véritable facteur de brassage des jeunes et de consolidation de l’unité nationale.

Au-delà, elle est également conçue comme un véritable projet de développement régional.

Malienne, Malien,

Mes chers compatriotes,

C’est dans l’union sacrée des Maliennes et des Maliens que nous atteindrons nos objectifs de développement. Ensemble, nous devons œuvrer pour que les prochaines élections soient une véritable réussite afin de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau.

Pour terminer, je souhaite un joyeux 64ème anniversaire à toutes les Maliennes et à tous les Maliens dans la paix et dans la concorde.

Allah bénisse les Maliennes et protège les Maliens.

Je vous remercie.

Commentaires via Facebook :