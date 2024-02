Quelques jours après le décret de leurs nominations, les 140 membres du Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale ont été installés dans leur fonction. C’était au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, le 5 février 2024.

Avec comme mission principale de faciliter un dialogue ouvert permettant à chaque voix d’être entendue, le but de ce comité, à s’en tenir aux attentes du chef de l’Etat, est de restaurer la paix et de consolider l’unité nationale. Les Maliens devront cependant trouver la paix dans les limites des principes de respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques et du choix des partenariats opérés par le pays, ainsi que de la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Au cours de ce dialogue, qui sera conduit par les Maliens eux-mêmes sans ingérence extérieure, le Président de la Transition a appelé à une autocritique profonde pour comprendre les causes apparentes et profondes des conflits pour aboutir à une paix durable. « Ceci exigera de nous un exercice de vérité qui sera le véritable socle de la paix durable que nous recherchons tant », a affirmé le Chef de l’État.

Pas de place pour les ennemis du peuple, a averti le Président Goita tout en se disant intransigeant sur le caractère unitaire et la laïcité de l’État ainsi que l’intégrité territoriale.

« Des esprits sceptiques ou mal intentionnés seraient enclins à croire que ce cadre de dialogue sera un forum de plus. C’est parce que nous, membres du Comité de pilotage, nous sommes convaincus du contraire, que nous avions répondu favorablement et sans réserve à votre appel », a déclaré le Président du Comité, Ousmane Issoufi MAÏGA, avant de promettre de capitaliser sur les résolutions passées, de corriger les insuffisances et de produire des résultats qui reflètent les aspirations de tous les Maliens.

