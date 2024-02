Le président du comité de pilotage du Dialogue inter-malien, Ousmane Issoufi Maïga, a animé, le mardi 20 février 2024, une conférence de presse, pour expliquer les contours de la mission assignée à sa structure.

Dans ses propos liminaires, l’ancien Premier ministre dira que cet exercice vise à expliquer à l’ensemble de la population l’esprit et la lettre du Dialogue inter-malien tel que souhaité par le président de la Transition, initiateur du processus, et, sans aucun doute, par l’ensemble des Maliens. Selon lui, ce processus nouveau nécessite l’accompagnement et l’implication de l’ensemble de la presse nationale et internationale, des nouveaux médias et des communicateurs traditionnels dans toute leur diversité. A ses dires, après la validation des travaux des trois commissions, le comité a procédé à la constitution de cinq nouvelles commissions thématiques : “Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale ; questions politiques et institutionnelles” ; “Economie et développement durable” ; “Questions sécuritaires et de défense du territoire, géopolitique et environnement international”. A l’en croire pour une meilleure organisation du travail, il a été procédé à la désignation d’un porte-parole du comité de pilotage notamment Adama Samassékou et d’un point focal des plateformes numériques, Aminata Dramane Traoré. Quant à la commission communication, poursuivra-t-il, elle a été reconduite dans ses tâches. “Nous sommes venus à votre rencontre afin de vous donner toutes les informations disponibles à l’heure actuelle, et je sais compter sur votre habituel professionnalisme afin de relayer la bonne information à l’ensemble de nos concitoyens”, a-t-il ajouté. A l’entendre, après le dialogue national inclusive, il est intervenus un changement de régime. C’est ainsi qu’après plusieurs assises, les plus hautes autorités ont décidé que les Maliens de tous les bords se retrouvent pour discuter de toutes les questions afin de trouver les solutions endogènes en tenant compte des péripéties de la géostratégique. “Se retrouver et se dire la vérité les yeux dans les yeux. Le président de la Transition a eu l’initiative, mais l’idée est partagée par l’ensemble des Maliens. Tous les documents relatifs seront mis sur la table pour que puissent tourner la page du terrorisme. Nous avons toutes les compétences nécessaires pour mener à bien cette assise. Nous allons parler sans tabou entre Maliens sans interférences afin de se pardonner, de se mettre au travail qui est central pour le développement de notre pays”, a-t-il laissé entendre.

Par rapport à la question de la justice, il a rassuré que celle-ci est dans un thème central dans les différentes thématiques retenues ainsi que la question relative aux femmes et aux jeunes qui occupent une place importante dans ce dialogue parce que ce sont eux qui ont rejoint le rang des groupes terroristes.

Pour le conférencier, le lancement de l’atelier national validation des termes de référence du Dialogue inter-maliens est prévu le lundi 26 février 2024. Cet atelier permettra de prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des Maliens. “La durée du Dialogue sera déterminée au cours de l’atelier”, a renchéri le conférencier. Boubacar Païtao

