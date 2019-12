Définitivement rentré de son exil à Dakar, le 14 décembre dernier, l’ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, a créé la surprise en se présentant, ce dimanche matin, à la cérémonie de clôture du Dialogue National Inclusif. L’occasion pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur.

-Maliweb.net- ATT est au Mali après sept ans d’exil. «Autre signe dont il faut se réjouir, nous avons parmi nous un fils prestigieux et valeureux du pays», a salué le président IBK, dans son mot de clôture du Dialogue National Inclusif. C’était ce dimanche 22 décembre, dans la salle Bazoumana Sissoko, au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba.

«Nous devons l’applaudir et lui dire: “Bismillah Amadou, Am bekoun’’», s’est réjoui le président IBK. Et d’ajouter : «Le Mali a besoin de lui et le Mali le mettra en mission, Inchallah». IBK a remercié le président Macky Sall et le peuple Sénégalais «pour la belle hospitalité».

Très applaudi, l’ancien président Amadou Toumani Touré a été invité par son aîné, le président IBK, à monter au présidium. Ensemble, les deux hommes d’Etat ont exécuté l’hymne national du Mali, ATT au garde-à-vous.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

