Mali : le nouveau gouvernement attendu en début juin

Après les élections législatives et conformément à une tradition républicaine, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, remettra sa démission dans les prochains jours au président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, qui selon nos informations, lui chargera de former un nouveau gouvernement.

–Maliweb.net- Le remaniement gouvernemental est imminent au Mali. C’est ce qu’a appris le site maliweb.net auprès des sources concordantes. Selon nos informations, sauf un tremblement de terre, c’est l’actuel Premier ministre, Dr Boubou Cissé, qui sera chargé de former le nouveau gouvernement. Ce qui ne sera que justice. « Il a des résultats qui plaident en sa faveur », témoigne un observateur de la vie politique malienne.

De sa nomination le 22 avril 2019 à nos jours, le Chef du gouvernement s’est battu sur tous les fronts. Il a réussi l’organisation du Dialogue national inclusif, la tenue des élections législatives, et engagé une lutte implacable contre l’insécurité et la corruption.

De bonnes sources, c’est un gouvernement d’une trentaine de membres qui sera mis en place. Selon nos informations, les titulaires des ministères régaliens que sont la Défense, le Général Ibrahim Dahirou Dembélé, la Sécurité et la Protection Civile, Général Salif Traoré, les Affaires étrangères, TiébiléDramé et la Justice, Malick Coulibaly, resteront à leur poste.

Reste le ministère de l’Economie et des finances, qui selon toute vraisemblance sera confié à l’actuel ministre déléguée, chargée du Budget. Ce qui est tout sauf une surprise. Ce d’autant que Dame Barry Aoua Sylla fut durant des années secrétaire générale du département de l’Economie et des Finances. Et puis, elle l’une des personnes de confiance du Premier ministre.

Les mêmes sources indiquent que les ministres de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré, de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique le Pr Mahamadou Famanta et le ministre de la Santé, Michel Hamala Sidibé resteront au gouvernement. Celui-ci renseignent nos sources perdra les Affaires sociales.

La Coordination du mouvement de l’Azawad (CMA), les partis politiques comme l’ADP-Maliba, l’UDD et surtout le MPM feront leur entrée dans le prochain gouvernement. Cela, dit-on, pour respecter l’équilibre à l’Assemblée nationale.

La formation du nouveau gouvernement est attendue au début du mois de juin. Toutefois, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, est le seul maître de l’horloge et pourra par conséquent de décider d’accélérer ou de retarder la formation du gouvernement.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

