Ousmane Issoufi Maïga : Dialogue inter maliens abordera toutes les questions qui fâchent

L’ancien premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga, nommé à la tête du comité de pilotage du dialogue inter malien, était face à la presse hier à Bamako. Il a décliné les nouvelles missions à assigner à son comité.

« Le dialogue inter malien sera endogène et abordera toutes les questions sur la table, mêmes celles qui fâchent », promet le président du comité de pilotage, Ousmane Issoufi Maïga. Lequel est largement revenu avec son équipe sur les missions et l’organisation du dialogue inter malien. Ce dialogue exclusivement entre malien, explique Ousmane Issoufi Maïga, abordera les thématiques tels que « la paix, la réconciliation nationale, l’économie et le développement durable, les questions politiques et institutionnelles, la sécurité, la défense, la géopolitique et l’environnement internationale. Ousmane Issoufi Maïga est confiant de l’utilité de convocation de ce dialogue entre Maliens. « Les maliens sont demandeurs de ce dialogue endogène qui devrait permettre un changement de système au profit de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale », a indiqué le président du comité du dialogue, soulignant que « les Maliens doivent parler se à nouveau pour trouver des solutions endogènes à la crise qui sévit dans le pays ».

Devant la presse, il a rejeté les allégations selon lesquelles ce dialogue sera un dialogue de plus. « Il sera un dialogue innovant », promeut du comité de pilotage.

Quid de la participation des responsables des groupes terroristes et de la rébellion ? Ousmane Issoufi Maïga est formel : « Nous allons discuter avec tous les maliens mêmes aux parents de ceux qui ont pris les armes contre le pays ». Avant d’appeler « les groupes armés à déposer les armes et à se mettre à la disposition de la justice de leur pays».

Après avoir mis fin à l’accord d’Alger, le colonel Assimi Goïta a convoqué un dialogue inter maliens qui discutera de tous sujets sauf l’intégrité territoriale et le caractère laïc de la République. Le lundi prochain, un atelier national réunira les membres du comité de pilotage du dialogue et les représentants de toutes les régions pour valider les termes de références de ces assises. L’ancienne ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré, a été nommée point focal de la plateforme numérique qui aura la lourde charge d’informer les maliens du déroulé, l’avancée et toutes les informations sur le dialogue.

