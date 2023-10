A la tribune de l’ONU, le ministre Burkinabé Bazié Bassolma fait honneur au pays de Thomas Sankara tout en ravivant le Panafricanisme des Pères fondateurs de l’Afrique Indépendante

Lors de la 78eme Assemblée générale des Nations Unies, (le 23 septembre 2023), le ministre Burkinabé Bazié Bassolma a renoué avec la tradition instaurée par ses brillants prédécesseurs (Ousmane Ba du Mali et Abdel Aziz Bouteflika de l’Algérie) en prononçant un discours magistral décrivant un-Ordre Mondial plus que jamais inique qui broie la quasi-majorité des Peuples du Sud (Afrique, Amérique, Asie, Océanie). En effet, 78 années après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la Planète est dominée par l’Occident Anglo-Saxon qui régente les institutions internationales (FMI, Banque Mondiale, OMC, G20, l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique…) et persiste à vouloir régenter la vie des Peuples n’appartenant pas au cercle des nantis. Cette domination écrasante, pesante et inique est désormais contestée par les Puissances émergentes (Chine, Russie, Inde etc…) ; mais aussi et surtout, par les Peuples Africains (Mali, Burkina Faso, Niger…) qui sont en train de forger une Nouvelle Indépendance, une Nouvelle Souveraineté, en boutant hors de leurs pays la France, l’ancienne puissance coloniale rétrograde, qui n’a pas compris qu’elle ne peut plus continuer à dominer ces pays à travers les trois instruments principaux suivants :

D’une part, le Franc CFA (une monnaie d’inspiration nazie créée par le général de Gaulle au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale);

D’autre part, les réseaux mafieux de la France-Afrique créés par le sinistre Jacques Foccart et

Enfin, des bases militaires disséminées sur ces territoires sous prétexte de lutter contre le terrorisme etc…

Le ministre Burkinabé Bazié Bassolma a brillamment décrit cette situation avec une argumentation incontestable.

Rappelons qu’au cours de la première décennie des indépendances africaines (1960), le ministre malien Ousmane Ba, fût le meilleur chantre, le porte-parole incontestable du Tiers Monde dont les interventions étaient attendues avec impatience. Jusqu’à présent, il détient le record de l’applaudimètre dans l’enceinte de l’Assemblée générale ! Avec le ghanéen Alex Quaison Sacked et l’Algérien Abdelaziz Bouteflika, il formait un trio remarquable.

Parmi les interventions qui furent les plus applaudies et les plus appréciées durant la longue marche vers un nouvel ordre mondial, il convient de mentionner les suivantes :

Le discours du Président Guinéen, Ahmed Sékou Touré (le Grand Sily), prononcé le 03 Octobre 1960, qui poussa le dirigeant Soviétique Nikita Kroutchev à applaudir cette intervention avec ses chaussures; ce qui suscita l’ire du Représentant Américain (James Jeremiah Wadsworth). L’incident a été clos lorsque le Président Guinéen rappela que la résolution 1560 donnait droit à l’indépendance aux Peuples coloniaux.

Le discours prononcé par le Président Algérien Houari Boumediene en 1974 sur le Nouvel Ordre économique;

Celui du charismatique leader de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) Yasser Arafat, qui a demandé au Monde de choisir entre le rameau de l’Olivier (La Paix) et le Fusil; deux symboles qu’il ne manqua pas de brandir;

Un autre discours remarquable fut celui du Leader Maximo Cubain, Fidel Castro lorsqu’il s’adressa au Monde en 1979 en tant que Président du Mouvement des Non-Alignés pour fustiger l’injustice imposée par les puissances d’Argent à l’ensemble de la Planète;

Dans un brillant discours prononcé le 03 Octobre 1984, le Capitaine Thomas Sankara, présenta au Monde la quintessence du message de la Révolution Burkinabè en précisant que son Peuple entendait s’assumer sans complexe à travers ses actions quotidiennes.

Enfin, il convient de citer le mémorable discours du Directeur Général de l’Unesco, le Sénégalais, Amadou Mathar MBow qui plaida pour l’avènement d’un Nouvel Ordre de l’Information (NOMIC).

Cette année, lors de cette 78e Assemblée Générale, (le 23 septembre 2023), nous avons eu le plaisir de revivre ces grands moments historiques grâce à la prestation du ministre Bassolma. Le Ministre Burkinabè a rendu avec justesse hommage à ceux qui ont semé les graines de la Résistance à l’Oppression et mené le combat pour l’Indépendance nationale (Modibo Kéïta du Mali, Ruben Um Nyobé (du Cameroun), Patrice Lumumba (du Congo-Léopoldville), Gamal Abdel Nasser (de l’Égypte), Kwamé Nkrumah (du Ghana…). Il a salué également tous ceux qui ont accepté des sacrifices énormes pour soutenir activement la lutte anti-impérialiste et particulièrement, le Cubain Fidel Castro et son fidèle compagnon, Ché Guevara…).

L’Afrique est désormais debout. Sa marche pour le bien-être matériel et spirituel de ses Peuples, pour l’avènement d’une humanité gouvernée par la justice pour tous, le droit souverain inaliénable à décider de son propre sort sans interférence des puissances extra-continentales, à commercer avec le Monde avec toutes les Nations du Monde selon le principe gagnant-gagnant est désormais inexorable. Et, nulle Puissance au Monde ne pourra entraver cette ascension.

Moussa Sow Washington DC USA le 2 Octobre 2023

