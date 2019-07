Le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingue Ngom conduit une visite des Directeurs régionaux du Groupe des Nations-Unies pour le Développement Durable de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (GNUDD-AOC) et des partenaires régionaux (G5 Sahel et Liptako Gourma) au Mali du 9 au 11 juillet 2019 au Mali.

-Maliweb.net – De par cette visite le système des Nations-Unies manifeste leur soutien et solidarité au peuple du Mali. C’est dans ce cadre que différentes rencontres ont été initiées, la rencontre de Monsieur Ngom avec le staff de l’UNFA-Mali, l’audience accordée par le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta à la délégation des directeurs régionaux le 9 juillet, et le 10 juillet 2019, la rencontre avec la presse nationale et internationale du directeur régional de l’UNFPA dans les locaux de la Maison commune des Nations-Unies sise à Badalabougou.

« Le Mali est à la croisée des chemins et a besoin de l’appui, l’assistance, de la solidarité internationale pour faire face non seulement aux douloureux problèmes dans la région nord, et ce qui vient de faire jour dans la partie centre. Le Mali doit faire face aux efforts de développement qui ne peut se faire sans la paix et la stabilité » un plaidoyer du directeur de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Mabingue Ngom lors de la conférence de presse portant sur l’objectif de la mission du Groupe des Directeurs régionaux des Nations-Unies et des partenaires régionaux qui séjournent au Mali du 9 au 11 juillet.

Selon Monsieur Ngom, il s’agit d’une visite de supervision et d’appui du travail des Nations Unies en Afrique de façon générale, mais surtout de monter l’image d’un système des Nations Unies uni dans une démarche coordonnée, cohérente conformément à l’agenda de la réforme des Nations Unies.

Le 9 juillet, la délégation a été reçue en audience par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, une visite de courtoisie, qui a permis à l’équipe des Nations Unies de féliciter le Chef de l’Etat pour sa réélection, apprécier son initiative de gouvernement inclusif et élargi, et présenter ses condoléances pour les récents évènements survenus, selon le directeur régional de l’UNFPA.

Qui ajoute par ailleurs, qu’à l’ occasion , ils ont pu réaffirmer leur disponibilité à accompagner le Mali dans sa marche vers le développement, et les résolutions des problèmes actuels.

Et pour se faire, les échanges auraient porté sur la dimension transfrontalière des problèmes, les priorités programmatiques, et autres points visant à soutenir le Mali vers le développement dans la paix et la stabilité.

Le directeur régional de l’UNFPA, tout en félicitant l’équipe du bureau pays pour leur engagement et leur labeur, Mabingue Ngom, lance un appel à la communauté internationale pour se porter au chevet du Mali, et surtout renforcer les appuis afin que le Mali puisse répondre présent au rendez- vous de 2030.

La représentante résidente de l’UNFPA au Mali, Mme Josiane Yaguibou, quant à elle, dira que l’année 2019, est une année importante pour leur structure car elle marque les 50ans d’existence de l’UNFPA et les 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement (ICPD 25). Pour Madame Yaguibou, il est nécessaire de continuer les plaidoyers pour l’atteinte des indicateurs de l’ICPD.

Notons que demain jeudi 11 juillet, la mission sera à Mopti pour une visite de terrain pour être auprès des populations.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :