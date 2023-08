Le retrait est prévu d’ici au 31 décembre prochain. La Minusma applique la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l’Onu: mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013 dans le pays, à la demande du gouvernement de transition malien arrivé au pouvoir en 2020.

La Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a entamé son processus de retrait progressif du pays qui doit s’achever le 31 décembre prochain, a indiqué jeudi le porte-parole du Secrétaire général de l’Onu, Stéphane Dujarric.

“En étroite consultation avec le gouvernement de transition et d’autres parties prenantes, la Mission procède à un retrait progressif en commençant par le transport du personnel et du matériel des camps éloignés vers des centres plus importants afin de fermer les sites les plus petits”, a relevé M. Dujarric, lors de son briefing quotidien à New York.

Conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité, la Mission a mis en œuvre, depuis le 1er juillet dernier, un plan visant à effectuer un retrait sûr et ordonné d’ici au 31 décembre 2023 en étroite consultation avec le gouvernement de transition malien et en coordination avec les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police, suivi d’un processus de liquidation à partir du 1er janvier 2024, rappelle-t-on.

Actuellement, la MINUSMA est présente sur 13 sites. La base temporaire d’Ogossagou a été la première à fermer le 4 août, suivie par le camp de Ber le 13 août. Le personnel et le matériel appartenant aux contingents sont progressivement rapatriés vers leurs pays d’origine, et le matériel appartenant aux Nations Unies est transféré conformément au Règlement financier et règles de gestion financière des Nations Unies, a ajouté l’organisation internationale.

