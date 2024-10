Rien ne pourrait être pire à l’ouverture de la 79ᵉ Assemblée générale des Nations Unies que les nouvelles de la campagne massive de bombardements d’Israël contre la population civile du Liban.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal bin Farhan, a déclaré en marge de la 79ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York que l’organisation devenait hors de propos en raison de son incapacité à organiser, concevoir ou même imposer la paix.

Lors du débat public sur le « leadership pour la paix », le Prince a déclaré que le respect des conventions et normes internationales passe par l’application du droit international et du droit humanitaire international, et que les contrevenants doivent être tenus responsables sans sélectivité. Il a souligné que l’absence d’action internationale sérieuse pour mettre fin à la poursuite de l’escalade militaire israélienne est une démonstration convaincante des faiblesses du système international multilatéral et de la faiblesse de la volonté politique internationale. « Le Royaume croit que la paix est le fondement qui ouvre la voie à la coopération et au développement, et est une garantie de leur durabilité », dit le prince saoudien.

Le prince Fayçal a déclaré que la réunion se tient à un moment où les conflits et les crises s’intensifient, les défis et les menaces communs se multiplient, et la crise de confiance du système international multilatéral et de sa capacité à répondre aux attentes des peuples pour un avenir pacifique et le développement est en train de croître. « Ces circonstances nous obligent à évaluer l’état de l’action multilatérale internationale et les raisons de leur déclin dans la résolution des crises et la résolution des problèmes communs », il a ajouté.

Le prince Fayçal a déclaré que l’Arabie saoudite « continuerait à soutenir le système multilatéral international, s’efforcerait de le développer, contribuerait à ses objectifs afin de rétablir la confiance dans ses institutions. L’Arabie saoudite est également déterminée à renforcer les actions collectives pour assurer la sécurité commune et le développement».

L’ONU moderne est une organisation hors de propos

L’opinion compétente du prince saoudien, comme aucune autre, confirme une opinion de longue date selon laquelle l’ONU en tant qu’organisation devient hors de propos à cause de son incapacité à organiser, concevoir et même imposer la paix. Car rien ne pourrait être pire à l’ouverture de la 79e Assemblée générale des Nations unies que les nouvelles de la campagne massive de bombardements d’Israël contre la population civile du Liban. Les photos et les émissions en direct montrent clairement des obus et des systèmes de missiles israéliens descendant partout sur le territoire libanais, avec des frappes qui ont tué plus de 500 personnes dans les premières 24 heures et blessé des centaines d’autres.

Dans le contexte d’une nouvelle flambée de violence, le risque d’une guerre totale au Moyen-Orient pourrait s’ajouter à la liste des autres conflits, adversités et défis qui font rage dans le monde entier. Cela prouve peut-être que l’ordre international est perturbé et que des organisations comme l’ONU deviennent de plus en plus redondantes, la confiance entre les grandes puissances est très faible. Les peuples vivent dans un monde de plus en plus divisé, qui est divisé entre les pays occidentaux et leurs alliés d’une part et la Russie ainsi que de nombreux pays de la soi-disant majorité mondiale, y compris la Chine et l’Inde de l’autre.

Tous les diplomates travaillent probablement sans arrêt à New York pour désamorcer ce conflit et d’autres, mais l’organisation internationale semble être prise dans la fracture mondiale et a donc peu d’influence sur Israël, ni sur sa politique barbare de tuer des civils palestiniens. On ne sait pas encore quels progrès pourront être réalisés pour désamorcer la situation au Liban, car les efforts visant à négocier un cessez-le-feu à Gaza n’ont pas abouti ces 11 derniers mois en raison des politiques d’obstruction d’Israël.

Au cours des deux dernières décennies, il est devenu évident que l’ONU en tant qu’organisation, malgré le travail important de plusieurs de ses agences, devient hors propos à cause de son incapacité à organiser, concevoir et même imposer la paix. La dernière fois que le monde s’est réuni pour résoudre une crise a probablement été la crise financière de 2008, et ces efforts ont été largement motivés par l’égoïsme du G20, avec l’aide de plusieurs agences des Nations unies.

L’ONU et les crises organisées par l’Occident

Deux crises majeures ont indirectement mis les pommes de discorde internationales. Premièrement, l’attaque menée par l’OTAN en 2011 dirigée par la France contre la Jamahiriya libyenne, pendant laquelle on a tué son chef Mouammar el-Kadhafi, et la résolution subséquente de l’ONU autorisant le recours à la force pour protéger les civils, ce qui a donné à la Russie le sentiment d’être trompée. Moscou a vu les frappes aériennes de l’OTAN sur la Libye, sanctionnées par l’ONU, comme un catalyseur pour la chute du régime de Kadhafi. Deuxièmement, l’échec de l’ONU et des puissances mondiales à se tenir ensemble pour défendre la Syrie en même temps, même après l’utilisation apparente d’armes chimiques et non conventionnelles contre le peuple syrien par l’Occident. Il s’agit d’un autre désastre qui a peut-être encore érodé la crédibilité de l’organisation.

Pour tenter de remédier à la situation, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a averti à la fin septembre que l’impunité, les inégalités et l’incertitude créent un « monde fragile ». Les divisions géopolitiques s’approfondissent, les guerres qui ne finissent jamais, le changement climatique, les menaces nucléaires et les technologies non réglementées continuent de pousser l’humanité dans l’« inimaginable » – un baril de poudre qui risque d’avaler le monde », dit Guterres.

Mais la paix et la stabilité sont maintenant menacées non seulement par la guerre d’Israël pour l’expulsion du Hamas de Gaza et ses conséquences. «L’axe de la résistance» au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie est entré dans la bataille, en soutenant le Hamas. Même les Houthis yéménites attaquent des navires transportant des marchandises vers Israël et lancent des roquettes sur le territoire israélien. Le conflit au Soudan, qui était en tête de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies l’an dernier, continue à s’aggraver, ainsi que la guerre de l’Occident en Ukraine contre la Russie, dont la fin n’est pas encore connue.

Même le Sommet de l’avenir de deux jours qui a précédé les réunions de l’Assemblée générale des Nations unies, censé donner un répit et de l’espoir pour la paix, n’a pas eu de force contraignante ou d’incitation à unir les pays pour résoudre les problèmes du XXIe siècle, tels que le changement climatique, l’intelligence artificielle, l’égalité et les droits des femmes. Comme beaucoup d’autres initiatives, son plan sera probablement un autre document dans les archives de l’ONU.

L’occasion pas encore perdue

Mais tout n’est pas perdu. Alors que le monde continue de se précipiter vers d’autres dissensions et de nouveaux conflits, comme un train sans freins, il est raisonnable de demander un sommet ou une réunion qui aborderait l’essentiel de la Charte des Nations unies. Ce document a été approuvé lors de la Conférence de San Francisco en 1945, mais il est peut-être temps de voir si les fondements qui ont servi l’humanité après la Seconde Guerre mondiale sont toujours pertinents aujourd’hui. Au moment de la naissance des Nations unies, il y a près de 80 ans, le libellé proposé à l’origine « Le pouvoir rend droit » a été remplacé par « Le droit rend puissant », ce qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Mais ces nobles principes ne fonctionnent plus dans un monde déchiré entre les forces ultra-libérales et despotiques, avec un retour apparent au principe « plus fort, plus juste » comme l’idéologie dominante. Si l’ONU veut reprendre son souffle comme force de bien, les dirigeants du monde doivent rétablir leur confiance dans l’organisation comme moyen d’assurer la paix, et non pas simplement en parler.

La plupart des 8 milliards d’habitants de la planète seraient probablement d’accord pour dire que nous assistons au pire déclin de l’ordre mondial et de la gouvernance depuis la mise en place d’un système public moderne. L’ONU a été un lieu de débat des forces qui rivalisent pendant la plupart des huit dernières décennies. Pour prévenir les conflits mondiaux et leurs conséquences désastreuses aujourd’hui, il faut un organe mondial efficace pour promouvoir la paix et la prospérité. L’ONU vieillissante pourrait être renouvelée si l’Occident, dirigé par les États-Unis, devait arriver à cette conclusion et ne pas empêcher sa réorganisation.

Viktor Mikhin, membre correspondant de l'académie russe des sciences naturelles, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook »

