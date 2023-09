Pourquoi les dirigeants du monde se réunissent-ils à l’ONU ?

Les questions relatives au développement international et à la lutte contre le changement climatique figureront en tête de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York.

La guerre en Ukraine sera probablement un sujet majeur.

Qu’est-ce que les Nations unies et leur Assemblée générale ?

L’Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation internationale créée en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de maintenir la paix internationale.

Elle compte aujourd’hui 193 pays membres à part entière et deux États non membres : le Saint-Siège (région de Rome placée sous la juridiction du pape) et l’État de Palestine.

L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) est la principale réunion qui décide des actions de l’organisation. C’est la seule réunion à laquelle les 193 membres de l’ONU sont représentés.

L’Assemblée générale a lieu chaque année en septembre au siège de l’ONU à New York.

Cette année, elle a débuté le 5 septembre. Toutefois, la plupart des dirigeants du monde se rendront aux réunions principales qui débuteront le 18 septembre.

Quels seront les sujets abordés lors de l’AGNU ?

Une conférence sur le développement durable aura lieu les 18 et 19 septembre, au cours de laquelle les nations discuteront de la manière d’atteindre les “objectifs de développement durable” des Nations unies.

Il s’agit notamment de mettre fin à la faim et à la pauvreté dans le monde, d’améliorer les revenus et l’éducation dans le monde entier, et d’accroître l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Le débat général est prévu du 19 au 23 septembre et se poursuivra le 26 septembre.

Lors de ces sessions, les représentants de tous les pays de l’ONU peuvent s’exprimer et soulever des questions qui les concernent.

Le sommet sur la politique climatique de l’ONU aura lieu le 20 septembre. Son objectif est d’accélérer les actions de lutte contre le changement climatique.

Des conférences sont également organisées sur le financement du développement économique, la lutte contre les pandémies et le désarmement nucléaire.

Le président de l’AGNU est élu chaque année. Cette année, c’est Dennis Francis, un diplomate de Trinité-et-Tobago, qui occupe ce poste.

Qu’est-ce qui pourrait ressortir de l’Assemblée générale des Nations unies ?

L’AGNU est une occasion unique pour les chefs d’État et de gouvernement du monde entier de se rencontrer en un seul lieu.

Les résultats les plus significatifs de l’AGNU proviennent souvent de réunions entre dirigeants nationaux tenues en marge de l’AGNU.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devrait être présent et pourrait faire un discours au Conseil de sécurité des Nations unies sur la guerre dans son pays.

En revanche, le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron ne s’y rendront pas. Selon certaines informations, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, n’y participera pas non plus.

La tradition veut que le premier orateur soit toujours le dirigeant brésilien, ou son représentant, suivi par le pays hôte, les États-Unis.

Le Brésil donne le coup d’envoi de l’événement, car, durant les premières années de l’AGNU, lorsque personne ne voulait intervenir en premier, il s’est souvent proposé comme premier orateur, ce qui est devenu une tradition.

Au cours de l’événement, le dirigeant de chaque pays, ou son représentant, s’adressera à l’assemblée. Ils pourront utiliser l’une des six langues officielles de l’ONU : l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

Il est demandé aux orateurs de ne pas dépasser quinze minutes, mais cette règle est régulièrement ignorée. Le Cubain Fidel Castro détient le record du plus long discours de l’Assemblée générale (quatre heures et demie), prononcé en 1960.

Les délégués siègent par ordre alphabétique, selon la traduction anglaise de leur nom, mais le pays qui occupe le premier siège est toujours choisi par le secrétaire général des Nations unies. Cette année, c’est la Macédoine du Nord.

Quels ont été les incidents les plus mémorables de l’AGNU ?

En 2019, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, âgée de 16 ans à l’époque, a déclaré aux dirigeants du monde, lors du sommet sur l’action climatique de l’Assemblée générale des Nations unies : “Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides de sens. Comment osez-vous faire cela ?’”

En 2017, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré à propos du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un : "Rocket Man est en mission suicide pour lui-même." En 2009, le colonel Mouammar Kadhafi, dirigeant libyen, a parlé pendant plus d'une heure et demie. Il s'est plaint de voir les délégués des pays membres quitter la salle de conférence. Le président libyen avait également accusé les grandes puissances de trahir les principes de la Charte des Nations unies, avant d'en jeter un exemplaire par terre. En 2006, le président vénézuélien, Hugo Chavez, a qualifié son homologue américain de l'époque, George W. Bush, de "diable." Il a déclaré que le podium sur lequel M. Bush s'était exprimé la veille "sentait encore le soufre".

