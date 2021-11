Réussite de la transition : Le système des Nations Unies réaffirme son soutien aux autorités

Mardi 2 novembre 2021, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founè Coulibaly, a reçu en audience le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, Coordinateur humanitaire et Coordinateur résident du Système des Nations Unies au Mali, M. Alain Noudehou. Il était accompagné par Madame Beatrice Eyong, Représentante de l’ONU-Femmes au Mali et de la Coordinatrice du Programme initiative Spotlight, Marianne Mara Foulah.

Prenant la parole, M. Noudehou a rassuré la ministre de l’engagement des dix-sept (17) agences des Nations Unies au Mali dont il a la charge de coordonner les actions, à soutenir les autorités de la Transition pour l’atteinte de ces objectifs. Ensuite, il a parlé du cadre de coopération entre le Système des Nations Unies et le Gouvernement du Mali qui est axé sur quatre (4) volets. Il s’agit de la sécurité, la croissance inclusive, la paix durable et l’autonomisation des femmes. Il a aussi informé qu’il sera tenu très prochainement la revue annuelle de ce cadre de coopération. Avant de mettre un accent particulier sur les efforts du gouvernement de la transition en matière de promotion du genre à travers l’application de la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015, la loi agricole qui octroie 15% de terres agricoles aménagées au profit des femmes et des jeunes, le Programme Spotlight. Il s’est réjoui du consensus autour de ce programme qui vise la prévention, la protection et l’assistance aux survivantes des violences basées sur le genre. M. Noudehou a également fait savoir son souhait, qui est une participation active des femmes aux futures élections en vue d’accroitre leur niveau de représentativité à l’Assemblée Nationale.

Quant à la Coordinatrice du Programme Initiative Spotlight, elle a rappelé la tenue très prochaine du plaidoyer de haut niveau, placé sous la présidence du Premier ministre, pour un engagement des autorités contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle a, en cette circonstance, sollicitée l’appui du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Femme pour l’organisation de cette activité.

A sa suite, la représentante de l’ONU-Femmes a rappelé les recommandations du Secrétaire général des Nations Unies visant à octroyer 15% du budget de tous les projets et programmes pour la promotion de l’égalité du genre.

Prenant la parole, madame le ministre a remercié le système des Nations Unies au Mali en son nom propre et au nom des autorités de la Transition pour son accompagnement. Elle a sollicité l’appui des partenaires pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication autour des différents projets de loi.

Pour conclure, le Coordinateur du système des Nations Unies a rassuré à madame le ministre de la disponibilité des différentes agences à accompagner le Mpfef à relever les grands défis auxquels il fait face.

Fily SISSOKO

