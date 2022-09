plein de récriminations devant l’Assemblée générale de l’ONU. Le chef de l’exécutif malien dont l’intervention était beaucoup attendue, a fait le procès de tous ceux qui s’illustrent comme des ennemis de la Transition et du peuple malien. Au premier rang, la France dont les autorités sont qualifiées de “junte” par Abdoulaye Maïga. La guerre est bien déclarée et il est difficile d’imaginer la fin.

Jamais un pays colonisé n’avait osé parler de la France comme les autorités de la transition au Mali l’ont fait. Et encore devant une assemblée générale des Nations Unies. Les mots sont à la hauteur de la fourberie

. Ils sont certes forts, mais, traduisent la colère, la déception, la frustration d’un peuple qui a longtemps été désabusé et abusé. Parfois, quand on pousse le bouchon trop loin, ça finit par mal se passer. C’est le cas de la France sous la présidence du jeune Emmanuel Macron. Immaturité ? Arrogance ? Ignorance? Emmanuel Macron est le pire chef d’Etat français depuis l’ère moderne pour des Africains comme les Maliens. C’est avec lui que les relations de partenariat entre le Mali et la France, se sont détériorées au point de se rompre…définitivement. Une chose est certaine: entre le pouvoir d’Emmanuel Macron et l’autorité de transition au Mali, c’est fini. Bien fini ! Il n’y aura pas le calumet de la paix.

Le discours historique prononcé par le premier Ministre du Mali à la tribune des Nations Unies, est un tournant décisif dans les relations entre les deux pays. Humiliée comme jamais, la France d’Emmanuel Macron aura à cœur de rendre la monnaie. Et de quelle façon !

La guerre est bien lancée et tous les coups sont désormais permis. Le Mali a-t-il bien préparé son coup ? Sinon, il doit se préparer à toutes les éventualités. Du parrainage du terrorisme à la confrontation directe. Les cas libyen et ivoirien sont bien là pour rappeler que pour atteindre son but, la France est prête à tous les extrêmes. Il est clair que la France va chercher à punir le Mali pour ce qu’elle pourrait qualifier d’insulte, d’humiliation ou d’affront tout court, elle, l’ancienne puissance coloniale qui dispose de plus d’un droit de veto à l’ONU, se retrouver au banc des accusés, traînée dans la boue comme un Etat voyou. C’est vrai que les dirigeants actuels en France, se comportent en voyous et c’est fort logiquement que le premier Ministre malien les traite de “junte “. Réponse du berger à la bergère qui a eu une répercussion terrifiante sur les quatre coins du continent africain. Déjà, un peu partout sur le continent noir, on exprime son soutien au Mali suite à ce discours qui fait, selon certains, la fierté de l’Afrique.

Certes, tout le monde n’est pas pro junte ou pro putschiste, mais l’audace que tienne ces militaires maliens devant la France néocolonialiste, fait la fierté de beaucoup d’Africains

Mais le plus dur reste à venir car il s’agit de tenir le choc. La France va tenter de répondre à sa manière et elle aura un réel plaisir à voir sombrer le Mali pour que cela serve d’exemple pour tous ceux qui seraient tentés à l’avenir de tenir tête à la puissance coloniale. Les Maliens sont avertis!

El Hadj Tiémoko Traoré

