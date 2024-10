Décédé le vendredi 27 septembre des suites d’une longue maladie, l’ancien député élu dans la région de Ségou, administrateur de sociétés à la retraite et président de l’Association malienne de l’amitié Mali-Maroc (Amama) a été conduit le samedi 28 septembre dernier, à sa dernière demeure au cimetière de Magnambougou par une foule des grands jours.

Malade depuis quelques mois, l’honorable Moussa Diarra a rendu son dernier souffle de vie le vendredi 27 septembre. C’est avec une grande consternation que les membres du Conseil national des adeptes de Tidiania et les membres du Conseil des familles Diarra du Mali ont appris sa disparition. La mort de ce grand homme de paix et de cohésion sociale est une immense perte pour le Mali tout entier. Pour avoir été l’un des artisans majeurs de la consolidation de l’axe Bamako-Rabat en étant président de l’Association malienne de l’amitié Mali-Maroc (AMAMA), le défunt a reçu les hommages de S. E. Abdelilah El Qaisy, chargé d’affaires à l’ambassade royale du Maroc au Mali.

Au nom de l’ambassadeur, S. E. M. Driss Isbayène, et de tout le personnel diplomatique, M. El Qaisy a salué l’immense œuvre de l’honorable Diarra, notamment son volet raffermissement des relations bilatérales séculaires unissant les peuples malien et marocain. Il a présenté ses condoléances émues à la famille, aux amis et connaissances de l’illustre disparu et prié pour le repos éternel de son âme.

Dans son oraison funèbre, le premier garçon de l’illustre disparu a lui rendu un vibrant hommage. “Nous sommes réunis aujourd’hui dans la douleur pour rendre hommage à un homme d’exception, l’honorable Moussa Balla Diarra. Un fils émérite de Ségou, du Mali, un père, un grand-père, un époux, un frère, un ami et un leader incontestable. Né à Ségou, dans l’héritage royal du Royaume bambara, Moussa Diarra a incarné, tout au long de sa vie, les valeurs d’intégrité, de travail et de responsabilité. Dès son plus jeune âge, il a compris que sa mission allait bien au-delà de ses ambitions personnelles. Il a consacré sa vie à bâtir, à enseigner, à transmettre et à donner sans jamais attendre en retour”.

Il a ajouté que sa carrière professionnelle, marquée par une série de réussites, a fait de lui une figure incontournable du secteur privé malien, notamment à travers sa société Recoma. “Moussa Diarra a repoussé les limites, ouvrant la voie à de nombreux entrepreneurs qui lui sont redevables. Cependant, au-delà des titres et des honneurs qu’il a reçus, c’est son engagement envers l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens qui reste gravé dans nos mémoires”.

Et de préciser que l’honorable Moussa Diarra n’était pas seulement un homme d’affaires. “Moussa Diarra était aussi un athlète accompli. Champion d’athlétisme et basketteur international, il a représenté avec fierté le Mali sur la scène sportive, portant en lui la même discipline et la même détermination dans tout ce qu’il entreprenait. Sa passion pour les causes sociales et la santé publique était également remarquable. En tant que président-fondateur de l’Association malienne pour la prévention et le traitement de l’hypertension artérielle (Tension-Ton), il a œuvré sans relâche pour améliorer la vie de ses concitoyens. Moussa Diarra a aussi présidé le Rotary Club Doyen de Bamako et fondé l’Amama, une association dédiée à l’amitié et à la coopération entre le Mali et le Maroc. Dans le domaine spirituel et communautaire, il a joué un rôle clé en tant que membre du Confenat, rappelant toujours l’importance de la solidarité et du dialogue”.

Après la prière mortuaire, l’honorable Moussa Diarra a été conduit au cimetière de Magnambougou par une foule nombreuse. Des membres de la famille, compagnons et amis de Moussa Diarra n’ont pu tenir leurs larmes au moment de la douloureuse séparation. Qu’Allah le couvre de Sa Miséricorde !

Mahamadou Traoré

Mohamed Mahamoud Ben Labbat, ex-ambassadeur du Mali au Maroc :

“Honorable Moussa Diarra était affable, courtois…”

J’appartiens à une famille qui, depuis cinq siècles, est liée à la famille Diarra de Ségou, à travers un pacte de sang et de mariage. Je retiens de feu l’honorable Moussa Diarra un homme exceptionnel qui a eu une carrière remplie au service de son pays, de sa patrie et de son peuple aussi parce qu’il était élu de la nation. Dans ces différentes pérégrinations, il a fait valoir de grandes valeurs de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Aujourd’hui, nous sommes venus lui rendre un dernier hommage mérité. Au-delà du lien de sang que nous lie, il se trouve que j’étais ambassadeur du Mali au Maroc et lui était le président de l’Association amitié Mali-Maroc. Et cela nous a donné beaucoup d’occasion de coopérer et de travailler étroitement aussi bien sur le plan personnel et professionnel. C’était un homme affable, courtois, plein de sagesse, profondément engagé et un très grand patriote“.

Thierno H. Thiam, président du conseil national des adeptes de Tidiania au Mali :

“Moussa Diarra était un bon mari et un bon père”

Ce que je retiens de mon ami le défunt honorable Moussa Diarra est énorme parce qu’il était une école. Un ingénieur de formation, un opérateur économique, grand croyant, un écrivain, sérieux et respectueux. Moussa Diarra en tant qu’ami avant de mourir nous a confié des missions et, in shaa Allah, nous allons les mettre en exécution. L’Association d’amitié Mali-Maroc était son rêve et il a tout fait pour créer cette association dont l’objectif est de faciliter le rapprochement entre les peuples malien et marocain. Et cela remonte jusqu’à l’époque de son grand-père, le roi de Ségou, N’Golo Diarra. Dans ses projets, il voulait faire le jumelage entre la ville de Ségou et la ville de Fès au Maroc. Moussa était un bon mari, un bon père qui a su bien éduquer ses enfants. Nous demandons au Tout-Puissant de lui pardonner et de l’accepter dans son Paradis”.

Mohamed Kimbiri, directeur de la radio Danbé :

“Moussa Diarra était très disponible…”

“J’ai connu honorable Moussa Diarra à travers son épouse Niéba Coulibaly. Cette brave dame est membre de l’association de soutien à la Radio Danbé, la voix des musulmans. Moussa Diarra a toujours laissé sa femme à la disposition de l’association. C’est elle qui est la pièce maîtresse de cette association parce qu’elle fait tout pour soutenir les activités de la radio. En plus de cela, nous avons travaillé avec l’honorable Moussa Diarra sur plusieurs médiations à Bamako et à l’intérieur du pays. Il était très disponible pour tout le monde. Aujourd’hui, nous demandons au bon Dieu d’accepter l’illustre disparu dans son Paradis”.

Fankélé Diarra lors des obsèques du président de l’AMAMA :

“Moussa Diarra était un homme de devoir et un visionnaire politique”

“Aujourd’hui, nous pleurons la perte d’un géant, d’un lion”

Décédé le vendredi saint des suites d’une maladie, Moussa Diarra, président de l’Association d’amitié Mali-Maroc (Amama), a été accompagné, samedi 28 septembre 2024, à sa dernière demeure par une foule des grands jours. A ses obsèques, un vibrant hommage lui a été rendu par son fils aîné, Fankélé Diarra.

Chers membres de la famille, cher ami, honorable invites.

Nous sommes réunis aujourd’hui dans la douleur pour rendre hommage à un homme d’exception, l’Honorable Moussa Balla Diarra. Un fils émérite de Ségou, du Mali, un père, un grand-père, un époux, un frère, un ami, et un leader incontestable.

Né à Ségou, dans l’héritage royal du Royaume bambara, Moussa Diarra a incarné, tout au long de sa vie, les valeurs d’intégrité, de travail et de responsabilité. Dès son plus jeune âge, il a compris que sa mission allait bien au-delà de ses ambitions personnelles. Il a consacré sa vie à bâtir, à enseigner, à transmettre, et à donner sans jamais attendre en retour.

Sa carrière professionnelle, marquée par une série de réussites, a fait de lui une figure incontournable du secteur privé malien, notamment à travers sa société Recoma. Moussa Diarra a repoussé les limites, ouvrant la voie à de nombreux entrepreneurs qui lui sont redevables. Cependant, au-delà des titres et des honneurs qu’il a reçus, c’est son engagement envers l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens qui reste gravé dans nos mémoires. Il n’était pas seulement un homme d’affaires. Moussa Diarra était aussi un athlète accompli. Champion d’athlétisme et basketteur international, il a représenté avec fierté le Mali sur la scène sportive, portant en lui la même discipline et la même détermination dans tout ce qu’il entreprenait.

Sa passion pour les causes sociales et la santé publique était également remarquable. En tant que président fondateur de l’Association malienne pour la prévention et le traitement de l’hypertension artérielle (Tension-Ton), il a œuvré sans relâche pour améliorer la vie de ses concitoyens.

Moussa Diarra a aussi présidé le Rotary Club Doyen de Bamako et fondé l’Amama, une association dédiée à l’amitié et à la coopération entre le Mali et le Maroc.

Dans le domaine spirituel et communautaire, il a joué un rôle clé en tant que membre du Confenat, rappelant toujours l’importance de la solidarité et du dialogue.

Mais son engagement allait bien au-delà. Moussa Diarra était également un homme de devoir et un visionnaire politique. En tant que député, il a servi avec intégrité et a partagé son expérience à travers son livre «Etre Député en Afrique», qui est devenu une référence pour les leaders actuels. Son œuvre littéraire ne s’arrête pas là. Dans Mansala : le Mali d’après crise, il projette sa vision d’un Mali prospère, solide et unifié. «Evoquer le passé douloureux pour inspirer le présent et bâtir l’avenir avec succès», écrivait-il. Ce livre reflète son amour indéfectible pour son pays et sa volonté de bâtir un avenir meilleur. Mansala représentait pour lui un Mali renouvelé, prêt à affronter les défis de notre époque, et c’est cette vision pleine d’espoir qu’il nous laisse en héritage.

L’une des qualités les plus admirables de Moussa Diarra était son dévouement à la communauté. A travers ses actions de mécénat et la création de plusieurs associations, il a contribué à l’épanouissement de la culture, de l’éducation, de la religion, du sport, et de la santé au Mali. Son engagement envers le service des autres, sa générosité de cœur, sont des valeurs qui resteront gravées dans nos mémoires.

Enfin, son amour pour la famille ne se limitait pas aux siens. Moussa croyait fermement aux valeurs familiales dans leur ensemble, prônant l’unité, la solidarité et le respect mutuel. Comme il aimait à le dire : ‘Maya’. Il nous a montré par l’exemple que le succès individuel n’a de sens que lorsqu’il s’inscrit dans une cohésion familiale. Pour lui, la famille était un pilier essentiel, une force motrice pour surmonter les épreuves de la vie. Nous remercions les membres du Conseil de la Famille Diarra pour leur soutien indéfectible.

Aujourd’hui, nous pleurons la perte d’un géant, d’un lion. Mais plus encore, nous célébrons la vie d’un homme qui a su allier excellence professionnelle, engagement communautaire et valeurs familiales.

Moussa Diarra laisse derrière lui un héritage puissant. Son nom résonnera à jamais dans les mémoires de ceux qui l’ont connu, de ceux qu’il a touchés par ses actions, par son amour et par sa vision.

Nous exprimons notre plus sincère compassion. Que Dieu nous donne la force de traverser cette épreuve, et que l’héritage de Moussa continue à vous inspirer et à nous guider. Que la paix soit sur son âme. Qu’il repose en paix dans la dignité et le respect qu’il mérite tant. Adieu Moussa Diarra. Nous ne t’oublierons jamais : Aminata, Hawa, Fankélé, Assétou, Mohamed, Abdramane et Niebha”

