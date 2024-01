Hommage à mon ami et frère Cheickna Barry !

Gloire à Dieu Maître des vies et des choses qui nous dit dans le coran que «toute âme goutera la mort». La mort vient de frapper fort dans les rangs de notre administration publique avec le décès de notre collègue, ami et frère Cheickna Barry, survenu le dimanche 7 janvier 2024 à Bamako, dès suite d’une longue maladie. L’inhumation a eu lieu le mardi 9 janvier 2024 à Bamako.

Cheickna Barry, que j’appelais affectueusement «Cheicknè» parce que homonyme du Grand chérif de Nioro. Lui m’appelait M. Sy (emsy).

Entre Barry et moi, c’est une longue histoire, c’est 21 ans de collaboration au sein de la prestigieuse institution de la République qu’est le Conseil Economique, Social et Culturel.

Je l’ai trouvé au Conseil Economique, Social et Culturel en 1995 avec à la tête du Conseil feu Amadou Aly Niangadou – Paix à son âme ! Barry était Conseiller Juridique et moi Attaché de presse auprès du Président. Il devient par la suite Secrétaire Général sous les mandatures de Jeamille Bittar et de Dr Boulkassoum Haïdara.

De 1995 à 2016, nous avons travaillé ensemble dans la plus grande courtoisie, dans le plus grand respect et la plus grande loyauté. Nos relations ont toujours été empreintes de fraternité, d’estime, de considération et de respect mutuel.

Attaché de presse et Conseiller en Communication des Présidents : feus Amadou Aly Niangado, Moussa Balla Coulibaly, Chef de cabinet de M. Jeamille Bittar et de Dr Boulkassoum Haïdara. De 1995 à 2016, Barry et moi avons tous travaillé sous la direction de ces quatre présidents, dont deux sont encore en vie : Jeamille Bittar et Dr Boulkassoum Haidara.

Barry, après le renouvellement du C.e.s.c en 2020, fut affecté au Secrétariat Général du Gouvernement jusqu’au moment de son décès.

Aucune œuvre humanitaire n’est parfaite, Barry incarnait aussi bien des qualités que des défauts.

Je retiens de lui un homme de grandes qualités morales et sociales. Il était très sociable, très généreux et savait organiser le travail en responsalisant et impliquant tous les cadres du service.

L’homme avait des relations solides dans toute l’administration tant publique que privée. Il avait ce grand flair, cet art de ménager les gens et de reconnaître souvent ses erreurs s’il le faut !

Il était très attaché à la notion de famille, des relations sociales. Lui et moi n’avons jamais connu de problèmes tant sur le plan du travail que celui des relations humaines.

Je crois, sauf erreur de ma part, que la mort de son épouse suivie de celle de sa maman, ont beaucoup joué sur lui sur le plan moral, psychologique, social et environnemental.

L’homme, ces trois dernières années, a été très éprouvé, finalement, la mort a eu raison de lui.

En 2016, quand je fus nommé Conseiller Culturel à l’Ambassade du Mali à Havane, Barry est venu à l’aéroport me donner au revoir, le jour de mon départ sur Cuba. J’ai senti que mon départ l’avait beaucoup marqué. Lorsqu’on se séparait près du véhicule qui devait m’amener jusqu’au niveau de la passerelle de l’avion, il m’a dit « MSy», (les larmes aux yeux) «merci pour ta collaboration franche et loyale ! Tu vas beaucoup nous manquer». Je lui répondu « pas de problème, nous sommes, ensemble » !

Même à la Havane, Barry me consultait par téléphone s’agissant de certains dossiers du Conseil. C’est dire que nos relations n’ont jamais été interrompues.

Aussi, lors de mes séjours à Bamako en 2019 et 2022, je me suis rendu chez lui et l’occasion était propice pour qu’on se dise tout !

La mort de Cheicknè m’a beaucoup affligée et affectée. Je me souviendrai toujours des moments inoubliables que nous avons passés ensemble au Conseil Economique, Social et Culturel et ceux passés lors de nos missions du Recueil annuel des attentes des besoins et des problèmes, auprès de la Diaspora malienne où nous nous sommes rendus ensemble en Guinée Equatoriale, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Guinée Conakry, au Congo Brazzaville.

Barry était également Secrétaire permanent et très actif au niveau du CES de la CENSAD.

Là aussi, il a donné le meilleur de lui-même.

Dors en paix Cheicknè, cher ami et frère !

El Hadj Moussa Soro SY- Tunis

