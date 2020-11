Urgent: l’ancien Président de la République Amadou Toumani Touré est décédé ce mardi à Istanbul 

L’ex chef de l’État Malien Amadou Toumani Touré a tiré sa révérence cette nuit à Istanbul. Il a été évacué il y a quelques jours en Turquie pour subir une intervention chirurgicale, nous rapporte une source.

Celui qu’on appelle affectueusement ATT est considéré comme le père de l’avènement de la démocratie au Mali. Militaire de carrière, Amadou Toumani Touré a dirigé la transition de 1991-1992 avant de rendre le pouvoir à un Président démocratiquement élu. Dix ans plus tard, il est revenu au pouvoir suite à une nouvelle élection présidentielle. Il sera réélu pour un second mandat de 5 ans jusqu’au coup d’état du 22 mars 2012 qui mettra fin à son pouvoir. Il s’exila pendant 7 ans à Dakar avant de rentrer définitivement au pays il y a un an. Amadou Toumani Touré a participé il y a plus d’un mois aux funérailles de l’ancien Président Moussa Traoré, celui-la même qu’il avait évincé du pouvoir en 1991. ATT est parti se reposer définitivement à l’âge 72 ans laissant un Mali qui peine à construire une vraie démocratie.

Le personnel de Maliweb présente ses condoléances à la famille du défunt.

La rédaction.

Commentaires via Facebook :