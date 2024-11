Le 10 novembre 2024 a marqué le 4è anniversaire de la disparition du Président Amadou Toumani Touré. En cette occasion, la Fondation pour l’enfance a organisé plusieurs activités pour rendre hommage à l’illustre disparu. Deux activités phares étaient au programme : une cérémonie de dons organisée par la Fondation Amadou Toumani Touré présidée par Touré Lobbo Traoré et une lecture du Saint Coran au domicile du défunt Président.

Le vendredi 8 novembre 2024, l’ancienne première Dame a procédé à la remise de dons (kits alimentaires et scolaires…) pour un coût de près de 38,5 millions Cfa à des familles vulnérables, des associations féminines et des centres de formation.

Cette cérémonie présidée par la ministre en charge de la Famille, des membres de la famille Touré, a regroupé des amis et proches collaborateurs de l’ancien chef de l’Etat.

Parmi les bénéficiaires des dons, il y a des associations féminines, des centres psychoéducatifs, des centres de formation. Le coût est estimé à 38,5 millions Cfa.

Mme Touré Lobbo Traoré dir : «Le Général Touré n’était pas seulement un chef, il était le symbole de l’unité, de la résilience et du dévouement. Son héritage et ses contributions à notre patrie, continuent de nous inspirer. Ne nous contentons pas de pleurer sa disparition, célébrons plutôt sa vie, ses réalisations et l’esprit qu’il a insufflé en chacun de nous. Quatre ans après, nous avons compris que la mort est une fatalité ; qu’il nous faut sauvegarder et poursuivre avec détermination sa noble lutte pour le bien-être des enfants et leurs mères. Donc, avec fierté et admiration, nous plaçons les enfants, ses amis, au cœur de cette 4ème commémoration. Les enfants méritent toute notre affection et davantage, lorsqu’ils sont confrontés à la maladie». Occasion idoine pour la Présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré d’adresser ses sincères remerciements à l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cet évènement…

Le Directeur de la communication de la Fondation, Aboul Kader Baby, a rappelé que cela fait quatre ans que le Président ATT a été arraché à l’affection de tous. Ainsi, chaque année pour commémorer l’anniversaire de sa disparition, la Fondation mène des activités à l’endroit des plus nécessiteux. Et de poursuivre que les trois premières années, la fondation a mené des activités médicales, notamment la prise en charge des enfants souffrant de malformations congénitales, la réalisation des interventions chirurgicales cardiovasculaires gratuites pour les adultes et pour les enfants, en collaboration avec des partenaires saoudiens.

Baby précise : « Cette année, ils ont décidé d’élargir cette bienfaisance non seulement aux amis du défunt président (les enfants), mais aussi en réalisant des activités médicales pour les personnes âgées souffrant du mal de la prostate. Pour cela, ils ont décidé de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la pathologie prostatique d’une vingtaine de personnes (les consultations, le bilan préopératoire, l’intervention chirurgicale, les médicaments post-opératoires, l’hospitalisation) ».

La Fondation a également décidé d’offrir au village SOS de Sanankoroba des vêtements, des moustiquaires, ainsi qu’à deux centres d’apprentissage du Coran, avec des matelas pour améliorer les conditions d’hébergement dans ces centres.

«Nous avons décidé de remettre des machines à coudre, du lait, des pattes et des vivres à l’Association des personnes de petite taille, à une association des femmes de Yanfolila et de Dialakorobougou», a indiqué M. Baby. Il ajoute que l’Hôpital Mère-enfant n’est pas omis, car il sera doté en lits neufs d’hospitalisation et en consommables.

Pour finir, Baby a demandé à l’ensemble des Maliens de prier pour le repos éternel de l’âme du Président ATT et pour que la paix revienne au Mali.

Pour sa part, la ministre a réitéré l’engagement de son département à accompagner la Fondation dans ses actions en faveur des plus démunis.

Le dimanche 10 novembre, une foule nombreuse a assisté à une lecture du Saint Coran au domicile d’ATT pour clore la commémoration de ce quatrième anniversaire.

M Sylla

Commentaires via Facebook :