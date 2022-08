L’anglais figure à la première place des langues les plus parlées dans le domaine professionnel. Son usage est en effet courant en relations internationales et notamment en négociation commerciale. Les locuteurs de l’anglais sont environ 1,5 milliard dans le monde. Elle est la langue nationale de plus de 53 pays et la langue maternelle d’environ 400 millions de personnes. Elle se classe troisième après le chinois et l’espagnol en tant que langue maternelle. La langue de Shakespeare est enseignée un peu partout à travers le monde.

L’anglais est un atout dans le journalisme car, un journaliste qui parle anglais est plus sollicité. Elle élargit son champ d’opportunités d’emploi et lui permet de voir loin. « Pour celui qui veut une carrière internationale ou une carrière dans la presse internationale, il lui faudra parler l’anglais », affirme Bah Traoré. Il est un peu difficile d’échapper à l’anglais notamment si vous comptez développer une carrière dans le secteur de l’informatique.

Ce domaine est en effet plus que jamais concerné par l’usage de la langue anglaise. Elle est indispensable dans le domaine de formation en programmation informatique car, le langage HTML est 100 % structuré en anglais. Il faut avoir au minimum une connaissance pour pouvoir entamer. L’anglais devient inévitable pour celui qui veut exceller ou innover. Dans presque toutes les entreprises, il est nécessaire de savoir parler anglais pour pouvoir communiquer avec l’extérieur. Toute entreprise qui adopte l’anglais comme langue communicationnelle, pourra non seulement concurrencer à l’international mais aussi accroître son chiffre d’affaires.

Les départements Ressources humaines (RH) s’appuient de plus en plus sur l’anglais. C’est pratiquement impossible pour un commerçant à l’international d’aller loin sans l’anglais. « C’est une illusion d’apprendre une langue pour un job, le travail ne se fait pas en langue, elle est juste utilisée pour de bons résultats », affirme Guy Diassana.

Jeanne-Marie Samaké

(stagiaire)

