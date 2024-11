Conduite par M. Moulay Driss Zine Eddine El Idrissi (Directeur sectoriel de la Santé, Nutrition et Population pour l’Afrique de l’ouest et du centre), une délégation de la Banque mondiale s’est rendue à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) pour échanger avec la Direction Générale. La rencontre a eu lieu jeudi dernier (14 novembre 2024).

Discuter des performances actuelles et des perspectives du portefeuille santé au Mali ! Tel était l’objectif principal de la visite qu’une délégation de la Banque mondiale (en séjour dans notre pays) a rendu à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) jeudi dernier (14 novembre 2024). Elle était conduite par M. Moulay Driss Zine Eddine El Idrissi, Directeur sectoriel de la Santé, Nutrition et Population pour l’Afrique de l’ouest et du centre.

Les échanges ont principalement porté sur le nouveau projet ARISE de la Banque mondiale, notamment dans sa composante de soutien à la réforme du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU). Cette initiative prévoit d’accompagner la CANAM dans les domaines comme l’extension de la couverture de l’assurance maladie, l’adoption de meilleures pratiques de gouvernance, l’amélioration de la coordination des acteurs, le renforcement des compétences et la gestion des systèmes d’information.

Le Médecin-général de Brigade Boubacar Dembélé, Directeur Général de la CANAM, a mis en avant les résultats positifs obtenus grâce au projet PACSU, notamment en termes de gouvernance, de qualité des soins, de motivation du personnel et d’amélioration des indicateurs de performance par rapport aux zones non couvertes. Il a également informé la délégation que plusieurs textes relatifs au RAMU ont été adoptés, à l’exception de celui concernant son financement, qui est encore en cours d’approbation.

Le Directeur Général a souligné que la dématérialisation et la digitalisation des processus étaient désormais des priorités pour la CANAM afin de mieux maîtriser les dépenses. Par ailleurs, le DG a sollicité auprès de son partenaire, un appui en matière de communication et de sensibilisation sur les thèmes portant sur la prévoyance de la maladie, le respect du protocole thérapeutique et un mécanisme de surveillance des épidémies.

La Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner la CANAM dans ses efforts et à tenir compte des attentes exprimées par la Direction Générale.

