CAN 2025, Mali-Eswatini : Les Aigles sans pitié avec le bouclier du roi

Pour son dernier match des éliminatoires, la sélection nationale a assuré le spectacle au stade du 26 Mars, en s’imposant sur le score sans appel de 6-0 contre les Eswatiniens. El Bilal Touré, Nene Dorgelés (triplé), Kamory Doumbia et Mamadou Doumbia sont passés par là.

Déjà qualifié pour la phase finale de la CAN, Maroc 2025, le Mali a terminé en beauté hier les éliminatoires en corrigeant l’Eswatini (6-0), au stade du 26 Mars. Cette rencontre de la 6è et dernière journée des qualifications était sans enjeu pour les deux équipes, avec d’un côté, les Aigles qui avaient déjà leur ticket en poche et de l’autre, l’Eswatini qui était éliminé. Néanmoins, les Aigles voulaient terminer la campagne en beauté et l’équipe l’a fait de la plus belle des manières en inscrivant 6 buts.

Portée par un Nene Dorgelès, en grande forme, (triplé aux 18è, 23è et 77è minutes) et bien épaulé par El Bilal Touré, et du métronome Kamory Doumbia qui sont allés, chacun avec leur but, les Aigles, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires complètement dépassée par la tournure des événements. Dès la 7ème minute, El Bilal Touré a débloqué le tableau d’affichage pour le Mali, avant de passer le relais à Nene Dorgelès qui réalise le break à la 18ème minute, pour ensuite frapper à nouveau à la 23ème minute (3-0) . à deux minutes de la mi-temps, Kamory Doumbia corse l’addition dans un stade du 26 Mars en délire (4-0, 42è minute).

Au retour des vestiaires, les hommes du technicien belge Tom Saintfiet reviennent avec le même dynamisme et gardent la possession du ballon. Le Bouclier du Roi (surnom de la sélection eswatinienne) résiste aux assauts des Aigles jusque dans le dernier quart d’heure, avant d’encaisser un cinquième mais des pieds du très remuant Nene Dorgelès (5-0, 77è min). L’attaquant des Aigles concrétisait ainsi une belle action offensive. En toute fin de partie, Mamadou Doumbia intégré à la place d’Amadou Danté clôture le récital offensif, en inscrivant le 6è mais.

Avec ce succès, le Mali porte son total de points à 14 et termine les éliminatoires, loin devant le 2è du groupe I, le Mozambique (11 unités) qui est allé s’imposer 2-1 en Guinée-Bissau. Les Aigles et les Mambas mozambicains sont donc les heureux élus du groupe I, alors l’Eswatini et la Guinée-Bissau restent à quai.

Mardi 19 novembre au stade du 26 Mars

Mali-Eswatini : 6-0

Mais d’El Bilal Touré (7è min), Nene Dorgelès (18è, 23è et 77è min), Kamory Doumbia (42è min) et Mamadou Doumbia (89è min).

Arbitrage du nigérien Mohamed Ali Moussa, assisté de ses compatriotes Abdoul Aziz Yacouba et Soufia Abdou Garba.

Mali : Djigui Diarra, Cheick Oumar Konaté, Amadou Danté (Mamadou Doumbia, 62è min), Sikou Niakaté, Nene Dorgelès, Kamory Doumbia (Fady S. Coulibaly, 77è min), El Bilal Touré (Sékou Koïta, 40è min), Yves Bissouma (casquette) (Mamadou Sangaré, 45è min), Mamadou Fofana, Ibrahima Koné (Ibrahima Cissé, 62è min), Aliou Dieng.

Sélectionneur : Tom Saintfiet.

Eswatini : Xolani S. Gama, Fanelo Mamba, Kwakhe Thwala, Neliswa S. Dlamini, Bongwa O. Matsebula, Silenge S. Quiton, Sabelo Ndzinisa (cap) (Mkhonto P. Thabo, 66è min), Magagula Andy Junior, Ndaba J. Ndumiso, Sibonelo M. Sibandze (Sifiso Matse, 80è min), Siboniso S. Ngwenya (Mcolisi S. Manana 45è).

Sélectionneur : Sifiso Lucky Ntiibane.

Seibou Sambri KAMISSOKO

