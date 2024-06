Le 14 juin 2024, le Col Assimi Goïta, Président de la Transition, a accordé une audience à une délégation de la Confédération des Sociétés coopératives des Producteurs de coton (C-SCPC). Conduite par son président, Yakouba Traoré, les visiteurs y étaient pour une la présentation du nouveau bureau de la Confédération ainsi que de certaines doléances. C’était en présence du ministre de l’Agriculture, M. Lassine Dembele, qui en a profité pour souligner l’importance que les autorités de la Transition accordent à l’agriculture et à la filière coton en tant que pilier de l’économie malienne.

Les visiteurs en ont profité, à leur tour, pour exprimer la reconnaissance des cotonculteurs aux autorités de la Transition pour leur soutien constant aux acteurs de la filière, notamment la subvention accordée aux agriculteurs et les augmentations annuelles du prix du coton. C’est après les changes de civilités de part et d’autre que les membres de son bureau seront tour à tour présentés au Président de la Transition dont ils reconnaissent la partition dans l’amélioration de leurs conditions de travail et saluent l’initiative d’augmenter annuellement le prix du coton.

Le chef de la délégation a également exprimé sa gratitude pour le soutien apporté dans la lutte contre les jassides, un fléau qui menace les cultures de coton. La polémique en rapport avec le retard dans le paiement des cotonculteurs n’a pas été esquivé. Sur le sujet, le Président de la Transition a donné des gages à la délégation en annonçant des mesures pour désintéresser l’ensemble des producteurs dans les délais impartis.

À sa sortie d’audience, le président des producteurs s’est dit satisfait et très optimisme quant aux perspectives d’un épanouissement de la filière coton avec les autorités de la Transition.

