La mairie de la commune V du district de Bamako a organisé son traditionnel déjeuner de presse samedi dernier (16 novembre 2024). Cette 13e édition a offert l’occasion au maire Amadou Ouattara de restituer aux opinions communale et nationale les réalisations entre le 1er janvier et le 30 juin 2024…Pour la circonstance, le maire était entouré de certains conseillers, du secrétaire général, des responsables techniques et de nombreux invités.

Susciter le questionnement, fournir des explications et apporter tout l’éclairage utile à la participation et la responsabilité citoyenne ! Tel est l’objectif recherché par la mairie de la commune V du district de Bamako à travers son traditionnel déjeuner de presse. Une tradition à laquelle le maire Amadou Ouattara à sacrifier samedi dernier, 16 novembre 2024, au nom de l’obligation de restituer conformément à l’article 288 de la loi N​°2023-004 du 13 mars 2023 portant code des Collectivités territoriales. Il a restitué le compte administratif au titre du premier semestre 2024.

Au cours de ce 13e déjeuner de presse, l’édile s’est penché sur les résultats attendus par rapport, entre autres, à la consolidation des acquis des exercices antérieurs et la poursuite de la mise du Plan de développement économique, social et culturel (PDESC). Selon le maire, malgré la conjoncture actuelle, son équipe a fait des efforts louables pour atteindre les objectifs fixés et aussi pour la satisfaction de la demande sociale (individuelle, collective, communautaire, syndicale…). Évoquant le transfert des compétences et des ressources, le maire a reconnu que le l’Etat a consenti des efforts louables. Mais… «Au niveau de l’éducation, sur les 9 milliards du budget, l’Etat nous octroie 6 milliards de francs CFA. Mais, tous les secteurs ne sont pas encore pris en compte dans le transfert des ressources… Quand toutes les compétences sont transférées, les ressources doivent suivre. Ce n’est pas le cas pour le moment. N’empêche qu’il faut aussi reconnaître les efforts consentis par l’Etat dans ce sens», a souligné Amadou Ouattara.

Au niveau des investissement du premier semestre de 2024, le maire a mis l’accent sur les travaux de construction du mur de clôture, d’une direction et d’un logement pour le gardien de l’école «J» de Sabalibougou d’une valeur de plus 84 millions de F CFA (84 342 515 F CFA) sur fonds propres. Tout comme la mairie a pris en charge les travaux d’aménagement de sa cour pour près 94 millions de F CFA (93 762 800 F​ CFA).

Les difficultés évoquées par M. Ouattara sont, entre autres, relatives à l’inexistence d’un système sécurisé de recouvrement des taxes communales, la faible des ressources propres de la commune… Il a aussi évoqué le difficile reclassement des 4 000 déguerpis à Mountougoula en raison des procédures judiciaires toujours en cours ; les plaintes introduites contres les nouveaux acquéreurs de parcelles de Kabala Est ; la lente procédure administrative et technique d’approbation des plans de réhabilitation des quartiers de Daoudabougou, Sabalibougou, Baco-Djicoroni, Kalaban- Coura Spontané…

Dans les mois à venir, la mairie va redoubler d’efforts dans la poursuite de la mise en place d’un système de recouvrement sécurisé des taxes communales à travers la digitalisation. Elle va aussi œuvrer à accroître les sources de revenus de la commune par la construction de magasins dans certains centres d’état civil de Baco-Djicoroni et Daoudabougou. Les opérations de recasement des déguerpis à Mountougoula et Dialakorobougou vont également se poursuivre.

La volonté de transparence de cette équipe municipale est telle qu’on ne cède pas à la politique de l’autruche pour auto-évaluer sa gestion. Ainsi, même si la commune V est aujourd’hui l’une des municipalités qui s’illustrent par leur bonne gestion dans différents domaines, ses élus reconnaissent aussi que tout n’est pas rose, notamment au niveau de l’assainissement. «La commune V n’est pas aussi propre que nous le souhaitons. Mais, nous sommes à pied d’œuvre pour y parvenir. Pour relever ce défi, des efforts sont en train d’être consentis sur fonds propres et grâce au soutien des partenaires comme le Japon», a reconnu M. Adama Konaté, 3e adjoint chargé des questions d’assainissement.

Dans les débats, les confrères et consoeurs ont surtout salué le maire pour sa constance dans cet exercice de compte rendu. Pour M. Ouattara, cela est normal «quand on gère la chose publique par souci de redevabilité et de transparence». Et cela ne se limite pas à au seul déjeuner de presse car, depuis lundi dernier (18 novembre 2024), le maire sillonne les quartiers de sa commune (Badalabougou, Sema 1, Daoudabougou, Sabalibougou, Quartier Mali, Torokorobougou, Baco-Djicoroni, Kalaban-Coura et Garantiguibougou) pour la restitution des résultats de ce premier semestre 2024 dans les quartiers.

Moussa Bolly

