L’Association des Jeunes pour la Citoyenneté active et la Démocratie (AJCAD) a lancé, ce jeudi matin, la première édition du Forum national sur la démocratie et la Citoyenneté Active au Mali. Pendant deux jours, des experts échangeront autour du thème: «tirer les leçons de la pratique de la démocratie au Mali de 1992 à nos jours en étudiant les défis, les perspectives et les actions à mener pour sa consolidation».

-Maliweb.net- Plus de 140 participants ont convergé à l’hôtel Radisson Bamako. Le panel inaugural était animé entre autres par Sory Ibrahim Traoré, Chef de cabinet du ministre en charge des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile,Mahamadou Sidibé, conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, Aboubacar Diabaté du Centre d’étude et de réflexion du Mali(CERM) , Lars Olaf Sovndhal Petersen, secrétaire politique de l’Ambassade royale de Danemark au Mali et Adam Dicko, Directrice Exécutive de l’AJCAD-Mali. Les débats étaient modérés par Mahamoud Touré du Studio Tamani.

L’objectif principal du Forum national sur la démocratie et la Citoyenneté Active est de faire le bilan du processus démocratique, tirer les leçons et proposer des solutions adéquates aux problèmes dont notre démocratie est confrontée. Les différents intervenants sur le thème inaugural sont tous d’accord que la jeunesse a été excluede la scène politique malienne.«Les jeunes et les femmes doivent être impliqués dans la vie politique», conseillent les panélistes. «Une démocratie naît, grandit, vieillit et meurt», indique Sory Ibrahim Traoré, du ministre en charge des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. L’implication des jeunes et des femmes donnera à la démocratie malienne ce nouveau souffle dont il a tant besoin.

La deuxième partie du panela donné la parole au grand public.Desreprésentants de l’opposition et de la majorité, des leaders de la société civile ont salué l’initiative. IbaN’Diaye, lui,appelle à multiplier ce genre d’initiative qui rassemble les différentes entités média, partis politiques et société civile, autour des grandes questions et problématiques du Mali actuel.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

