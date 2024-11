Eliminatoires de la CAN 2025 de football : les Aigles à domicile étrillent l’Eswatini, 6-0

En 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, les Aigles du Mali déjà qualifiés ont corrigé mardi Eswatini 6 buts à 0 au stade du 26 Mars de Bamako. Avec 14 points, les Aigles terminent en tête du groupe I.

Pas de quartier pour l’Eswatini. En 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, les Aigles déjà qualifiés ont été mardi au stade du 26 Mars de Bamako sans pitié avec l’Eswatini, balayé 6 buts à 0. Les visiteurs n’ont quasiment pas existé dans cette rencontre. En effet, Djigui Diarra et ses coéquipiers, décidés de terminer en beauté à domicile, ont très vite pris la direction des opérations en ouvrant le score dès la 7e minute par El Bilal Touré.

Le Mali va marquer cinq autres buts par Nénè Dorgelès au 17°, 23°et 76e minutes, Kamory Doumbia à 42° minute et Mamadou Doumbia à 89° minute. Depuis 1975 contre la Mauritanie, les Aigles n’avaient pas gagné avec un tel score. Cette large victoire permet au Mali, qui n’avait marqué jusqu’à cette ultime journée que quatre buts, de soigner son goal-average. Au plan comptable, le bilan des éliminatoires des Aigles est largement positif avec 14 points (quatre victoires, 2 matchs nul et zéro défaite), 10 buts marqués et seulement un but encaissé.

Le capitaine Yves Bissouma et ses camarades terminent à la tête du groupe I des éliminatoires avec 14 points devant le Mozambique tombeur de la Guinée-Bissau, 11 points. La Guinée Bissau et l’Eswatini avec respectivement 04 et 02 points terminent à la 3e et 4e places. C’est la 10e qualification de rang du Mali, qui n’a plus raté de phase finale de la CAN depuis 2008 au Ghana. Au pays des Lions de l’Atlas, les Aigles seront à leur 14e participation à la plus prestigieuse compétition de la Confédération africaine de football (CAN). La meilleure performance des Aigles reste la finale jouée et perdue face au Congo en 1972 au Cameroun.

La listes des 24 pays qualifiés :

-Maroc (pays-hôte)

-Burkina Faso

-Cameroun

-Algérie

-Sénégal

-Angola

-RD Congo

-Égypte

-Guinée équatoriale

-Côte d’Ivoire

-Afrique du Sud

-Ouganda

-Gabon

-Tunisie

-Nigeria

-Mali

-Zimbabwe

-Zambie

-Comores

-Bénin

-Soudan

-Tanzanie

-Botswana

-Mozambique

La 35e CAN, à titre de rappel, se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Initialement programmée en juin et juillet 2025, elle a été repoussée pour ne pas coïncider avec la Coupe du monde des clubs à 32 équipes que la Fifa organise aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. La CAF n’a pas pour le moment fixé la date du tirage au sort pour la phase de groupes de la compétition.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

