Depuis le 16 janvier 2024, un des militants et membre du bureau exécutif du parti Adema-PASJ, maire élu en commune VI, Adama Doumbia, a disparu et serait enlevé par des hommes cagoulés. Lors de la présentation de vœux, l’Adema-PASJ ne l’oublie pas et lui porte une mention spéciale.

« Nous profitons de cette occasion pour porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale de l’enlèvement de notre Camarade Adama Doumbia, 4ème adjoint au maire de la Commune 6, membre de la Section 6 du district de Bamako et secrétaire adjoint chargé des relations avec les élus du Comité Exécutif, le mardi 16 janvier 2024, par des hommes armés cagoulés non encore identifiés, et conduit vers une destination inconnue.

Nous condamnons sans aucune réserve cet acte et demandons à nos Autorités de tout mettre en œuvre pour retrouver sain et sauf notre camarade. À sa famille durement éprouvée, nous réitérons notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible. Aux camarades militants, nous les invitons à plus de vigilance, à l’union, à la retenue et à la solidarité face à cette épreuve », a déclaré le président Abdoul Karim Konaté lors de son allocution. Le parti promet de tout mettre en œuvre pour qu’il soit retrouvé et invité les autorités à s’impliquer dans ce sens.

A C.

Commentaires via Facebook :