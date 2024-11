Le ministère des Affaires étrangères d’Haïti a annoncé jeudi avoir convoqué l’ambassadeur de France.

La récente sortie d’Emmanuel Macron, qui a accusé les responsables locaux d’être “complètement cons”, n’est pas passé dans ce petit pays des Caraïbes.

Vers un bras de fer diplomatique avec Haïti ? Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, le ministre des Affaires étrangères, a informé jeudi avoir convoqué l’ambassadeur français après des “propos jugés inacceptables” d’Emmanuel Macron . Le chef de la diplomatie haïtienne a signifié au diplomate Antoine Michon “l’indignation du Pouvoir de Transition face à ce qu’il considère comme un geste inamical et inapproprié qui mérite d’être rectifié”. En plus, “une lettre de protestation adressée au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (lui) a été remise”. Selon la diplomatie haïtienne, l’ambassadeur de France aurait “reconnu qu’il s’agissait de propos malheureux”.

“Complètement cons”

C’est en marge du sommet du G20 à Rio qu’Emmanuel Macron s’est fendu de ces propos controversés. Selon son entourage, le président français répondait à un Haïtien qui l’interpellait “de manière insistante” en l’accusant lui et Paris “d’être responsables de la situation en Haïti “. “Là franchement, ce sont les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic”, a rétorqué le pensionnaire de l’Élysée. “Et là, ce qu’ils ont fait, le Premier ministre était super, je l’ai défendu, ils l’ont viré”, s’est-il insurgé, un peu moins de deux semaines après le limogeage du chef du gouvernement Garry Conille, nommé cinq mois plus tôt. “C’est terrible. C’est terrible. Et moi, je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons, ils n’auraient jamais dû le sortir, le Premier ministre était formidable”, a ajouté le dirigeant français.

Depuis la démission en avril du Premier ministre controversé Ariel Henry, le Conseil présidentiel de transition haïtien est la tête de l’exécutif de ce pays en plein chaos et privé de président depuis 2021.

Source: https://www.tf1info.fr/

Commentaires via Facebook :