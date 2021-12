La cérémonie de dédicace du livre d’hommage à Soumaila Cissé intitulé “itinéraire politique, diplomatique et professionnel d’un homme d’État” s’est tenue, le samedi 25 décembre 2021 au grand hôtel de Bamako en coïncidence avec la date anniversaire de son décès. C’était sous la haute présidence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Choguel Kokalla Maïga et le haut parrainage de Madame Cissé Assitan Traoré, épouse de feu Soumaila Cissé.

C’est avec un témoignage sur l’historique de l’ouvrage que M. Hamidou Magassa, l’éditeur a introduit la cérémonie. Il a salué et encouragé l’auteur pour le courage sans limite qui l’a poussé à se concentrer sur le travail extrêmement impeccable. Riche de fidèles contributions et témoignages recueillis par l’auteur auprès des hommes valables qui ont collaboré avec le vivant de Soumaïla Cissé, l’éditeur Magassa confirme que cet ouvrage demeurera un repère pour la jeune génération.

Après les témoignages sur le riche parcours politique, professionnel et les moments qu’il a vécu avec Soumaïla Cissé, l’éditeur témoigne qu’il garde de lui un homme d’État doté de créativité intellectuelle. Ainsi, il a invité les uns et les autres à la créativité intellectuelle au Mali. Pour finir, il a remercié le Premier Ministre pour sa présence qui a rehaussé la taille de cette cérémonie.

A son tour, l’auteur du livre, Sidi Mohamed Attaher, journaliste consultant et Directeur de publication du journal ” Clin d’Œil “, plusieurs fois chargé de mission dans des ministères et à la présidence, a témoigné les dits de l’éditeur. A l’en croire, il a rencontré Soumaila Cissé en 1995 en Côte d’Ivoire quand il était de passage pour Abuja pour une rencontre sur la politique économique et monétaire africaine. L’auteur souhaite que Soumaïla soit enseigné à l’école malienne afin qu’il sert de repère pour les futures générations.

L’intitulé “itinéraire politique, diplomatique et professionnel d’un homme d’État” est un ouvrage de 245 pages, fait de témoignages inédits des proches collaborateurs de Soumaila Cissé dans sa vie sociopolitique et professionnelle. Sans nul doute, l’ouvrage prouve que l’engagement politique, la parfaite maîtrise des enjeux de globalisation, la connaissance sociologique et économique du Mali et de l’Afrique font de Soumaïla Cissé l’incarnation de la nouvelle génération de leaders africains qui ont fait bougé les lignes en Afrique.

Apparue sereine et brave, Madame Cissé a témoigné que durant 40 longues années de mariage, son défunt mari a toujours été ce qu’il y’a de meilleur pour elle, sa communauté et ses enfants. Elle a remercié l’ensemble des collaborateurs de Soumaïla Cissé qui ont toujours été là pendant les bons et durs moments, surtout l’auteur pour les efforts consentis afin que la sortie de l’ouvrage soit une réalité.

Un grand honneur d’être invité à cette cérémonie et surtout d’avoir eu l’occasion de faire un témoignage, a indiqué le Premier Ministre tout en affirmant que c’est un devoir de vérité et de moral pour lui d’intervenir et de témoigner sur son grand frère bien que leur relation fut d’abord à distance durant plusieurs années. Il ajoute que son premier contact avec Soumaïla fut en 1994 puis en 2002 pendant la période entre le 1er tour et le 2ème tour des élections. Aux dires du Premier Ministre, c’est quand il était Ministre du Commerce et de l’Industrie sous ATT et Soumaïla Commissaire de l’UEMOA avant d’être président de la Commission de l’UEMOA qu’ils furent très proche. Il retient de Soumaïla un homme modeste, honnête doté d’énormes capacités à trouver immédiatement la réponse à la question au sujet posé. Aussi et surtout un homme qui savait se maîtriser face à la colère.

Pour finir, le Premier Ministre a promu d’être toujours parmi ceux qui travailleront à perpétuer l’image de Soumaïla Cissé au Mali et ailleurs.

À noter qu’une fatiha de l’Imam Touré, un proche collaborateur du vivant de Soumaïla Cissé, en guise de bénédiction divine pour son repos éternel fut faite au début de la cérémonie.

L’Édition Yèrèdon de M. Amidou Magassa, Pr. en Anthropologie à l’Université de Kabala est basé à Ségou.

Dognoume Diarra

Commentaires via Facebook :