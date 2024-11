Les relations entre Pyongyang et Washington se sont détériorées en raison de désaccords sur les sanctions imposées par les États-Unis.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à une expansion « illimitée » du programme nucléaire militaire de la Corée du Nord pour contrer les « menaces dirigées par les États-Unis », dans le cadre de la première critique directe de Washington depuis la victoire du Parti Républicain. Donald Trump aux élections présidentielles du 5 novembre. Le magazine américain “Politico” en parle. Lors d’une conférence tenue avec des responsables militaires le 15 novembre, Kim Jong-un a condamné les États-Unis pour avoir amélioré leurs stratégies de dissuasion nucléaire avec la Corée du Sud et consolidé leur coopération militaire à trois avec le Japon.

“Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud ne se dégageront jamais de la responsabilité d’être coupables de la destruction de la paix et de la stabilité de la péninsule coréenne et de la région”, a déclaré Kim, selon qui “la tâche la plus importante et la plus critique de notre armée forces, c’est une préparation à une guerre. » Au cours de la réunion, le dirigeant nord-coréen a également critiqué le soutien américain à l’Ukraine dans le contexte de l’invasion russe, accusant Washington et ses alliés de vouloir utiliser ce pays d’Europe de l’Est pour lancer une guerre contre Moscou et étendre la portée de l’influence militaire américaine. .

Kim Jong-un a rencontré Trump à trois reprises en 2018 et 2019, lors du premier mandat du magnat à la Maison Blanche. Cependant, les relations entre Pyongyang et Washington se sont détériorées en raison de désaccords sur les sanctions promues par les États-Unis et les mesures nord-coréennes visant à réduire ses programmes nucléaire et balistique. Depuis lors, la Corée du Nord a suspendu toute négociation significative avec Washington et Séoul, tandis que Kim a intensifié ses essais balistiques en réponse à ce qu’il considère comme des « menaces américaines de type gangster ».

