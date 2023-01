Informer l’opinion nationale et internationale sur son existence, ses ambitions et évoquer la nécessité d’un soutien financier constant, tel était l’objectif d’une conférence de presse animée le lundi 9 janvier 2023 par la Fédération Malienne des Association des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA. C’était à son siège sis à l’ACI 2000, sous la présence du président M. Diéliman Soumano, en présence du Coordinateur national M. Modibo Kané , du point focal des personnes clés et d’autres responsables de la FMAPVVIH.

Face à la nécessité d’une synergie des actions pour lutter, efficacement, contre le VIH/SIDA dont le taux de prévalence est de 1,2% au Mali, des associations et organisations des personnes vivant avec le VIH ont jugé utile de se fédérer. Cela, pour appuyer les efforts sur le terrain en vue d’atteindre les résultats escomptés. Cette volonté s’est aussitôt manifestée par la création en mars 2022 dernier de la Fédération Malienne des Associations des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA. Déjà, sur les 43 associations de lutte contre le VIH/SIDA au Mali, la fédération, malgré son jeune âge, a pu se tailler la part du lion en ramenant en son sein, 37 organisations dont 7 à Bamako et 30 à l’intérieur du pays. « La fédération est certes jeune, mais est composée d’hommes et de femmes de plusieurs années d’expériences en matière de lutte contre le sida. Nous estimons qu’en venant en appui de ceux qui se trouvent déjà sur le terrain, nous allons contribuer à notre façon à aider le Mali à atteindre les objectifs », a expliqué le président de la fédération, M. Diéliman Soumano qui a poursuivi que cette fédération est née d’une vision. Celle de relever, voire dépasser le défi des 3-90. C’est-à-dire que 90% des personnes soient dépistées, 90% des personnes soient mises sous traitement et 90% des personnes sous traitement antirétroviral voient leur charge virale disparaître.

À sa suite, le Coordinateur national, M. Modibo Kané a fait comprendre que la FMAPVVIH est représentée sur l’ensemble du territoire national. « Personne ne peut réussir seule cette lutte. Nous avons voulu nous ajouter aux autres acteurs sur le terrain mais avec la vision de faire autrement, car après plus de 30 ans de lutte, les résultats laissent à désirer », a ajouté M. Kané qui pense qu’il est possible de vaincre le SIDA en faisant en sorte que les médicaments aillent aux malades et non le contraire comme l’avait instruit le feu président Amadou Toumani Touré en son temps.

Et Mme Marie Dénon d’inviter les autres organisations de rejoindre la fédération. Puisque selon elle, c’est ensemble que le VIH/SIDA sera un mauvais souvenir.

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Bien que la fédération soit animée de la volonté d’en finir avec le VIH/SIDA, d’ici à 2030, ses responsables n’ont pas hésité à attirer l’attention sur une situation qui interpellent les autorités maliennes. Il s’agit d’un manque de financement constant.

Ainsi, l’occasion était opportune pour le Secrétaire Général, M. Mohamed Maiga d’expliquer que les seuls financent de l’USAID et du Fonds Mondial ne suffisent à la fédération de mener à bien sa mission. Il a donc évoqué la nécessité et l’urgence de l’intervention du gouvernement pour permettre à la FMAPVVIH d’atteindre les objectifs.

Adama Coulibaly

Commentaires via Facebook :