La coordination de l’Association de la Jeunesse pour la Démocratie et le Progrès (AJDP), a procédé samedi au lycée Mabilé de Sogoniko en commune VI, à une remise de dons, à plus de 50 familles déplacées du centre du pays qui vivent dans la cour dudit établissement. Ces dons étaient constitués de 150 moustiquaires imprégnées et de condiments pour une valeur estimée à plusieurs millions de nos francs. La cérémonie de donation était présidée par le secrétaire général de l’Association, M. Moussa Coulibaly, en présence de plusieurs autres membres.

Des milliers de familles fuyant le conflit inter-communautaire du centre du pays ont élu domicile depuis des mois à Bamako. Ils sont environ plus de 260 personnes qui vivent dans des conditions précaires. Pour apporter son soutien à ces déplacés, en majorité des enfants, la coordination de l’Association de la Jeunesse pour la Démocratie et le Progrès (AJDP), est venue à leur chevet en leur apportant des bidons d’huile, des condiments et 160 moustiquaires à plus de 50 familles.

Pour la représentante des déplacés, ce geste hautement humanitaire et patriotique, les honore et arrive à son heure. Il va leur permettre en cette période hivernale de se protéger contre les moustiques et faire bouillir la marmite.

Pour le secrétaire général M. Moussa Coulibaly, c’est à la suite d’une visite préalable sur le site des sinistrés que les besoins ont été évalués. Pour lui, le combat que mène son association ne se limite pas au combat démocratique. Elle se bat sur plusieurs fronts dont celui de l’humanitaire en apportant chaque fois son aide aux nécessités, conformément à la volonté de son président Youssouf Maïga. Ces déplacés poursuit-il, sont nos frères et nos sœurs. Ils n’ont pas quitté leur village de gaieté de cœur et ils ont besoin du soutien de nous tous.

Il faut rappeler que l’AJDP est une association pionnière du mouvement démocratique au Mali. Elle est présente dans toutes les communes de Bamako et dans les grandes villes du pays. Ses objectifs, c’est d’abord appuyer la démocratie, promouvoir la culture, l’éducation et la formation.

Fousseyni SISSOKO

Source : Notre Voie

