Les 27 et 28 juillet 2023 s’est tenu à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique autour de Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Pas moins de 17 Chefs d’Etat ont fait le déplacement pendant qu’une trentaine se sont fait représenter. Là-bas, se sont retrouvés face à face des caciques de la France-Afrique et des panafricanistes plutôt déterminés à qui Poutine a ouvert largement les bras, sous l’œil courroucé mais impuissant de l’Occident. Le Mali et le Burkina Faso qui ont emprunté le chemin de la souveraineté, en s’affranchissant de la tutelle pesante et envahissante de Paris, y étaient à l’honneur.

Pendant que le sommet se tenait, une révolution de palais conduite par la garde personnelle de Mohamed Bazoum (excusez du peu) éclate à Niamey, semant la panique dans de nombreux palais alentours. En effet, comment malgré la présence des forces occidentales dans ce pays à travers l’Otan mais surtout le contingent français contraint de sortir de la géographie du Mali, cela a-t-il pu arriver ? Comme à leur habitude, la Cedeao et l’Uemoa actionnées ont fait chorus avec Paris pour condamner le coup de force et promettre l’enfer aux nouveaux maîtres de Niamey. La Guinée dont le panafricanisme est viscéral depuis Sékou Touré annonce aussitôt qu’elle n’appliquera aucune sanction contre le Niger. Le Burkina Faso et le Mali vont plus loin en déclarant que toute intervention militaire contre le Niger sera assimilée à une déclaration de guerre contre eux et constituera une raison de quitter la Cedeao. Du jamais entendu en Afrique !

Pendant que la France cherche un pyromane au sein de la Cedeao pour mettre le feu au Niger, la Mauritanie, l’Algérie et même la Russie se sont prononcées clairement contre tout engagement militaire extérieur dans ce pays. Les premiers pyromanes pressentis se sont débinés au quart de tour après avoir compris qu’à l’allure où vont les choses, si le Niger est attaqué, la guerre pourrait bien se terminer dans leur propre capitale. Les chefs d’Etat de la Cedeao ont choisi de refiler le bébé à leurs chefs d’Etat-Major, pour trouver une issue à cette aventure devenue d’autant plus périlleuse que l’arrestation à Dakar d’Ousmane Sonko a embrasé à nouveau le front social au Sénégal. Les nouvelles autorités du Niger rassurés par les pays amis et le soutien populaire ont ouvert cinq de leurs sept frontières, plaçant tout potentiel assaillant devant une équation à plusieurs inconnues.

Il y a donc en Afrique de l’Ouest des pays qui savent montrer leurs muscles et se faire respecter, ce qui fait trembler les derniers comptoirs de la France-Afrique. Les nuits de nombreux palais présidentiels sont désormais hantées par des fantômes qui ont tantôt le visage d’Assimi Goïta, tantôt celui de Poutine. Attention à la chute dans les escaliers !

Mahamadou Camara

Email : mahacam55mc@gmail.com

