La fête des médias aura dominé la fin de semaine avec plusieurs personnalités et confrères venus de l’étranger et qui ne se sont pas fait conter l’histoire. C’est le ministre de la Communication en personne qui a présidé, le vendredi 31 mai 2024, au Palais de la culture de Bamako, la cérémonie d’ouverture de la troisième édition du SAM Mali. Le thème central était : « La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique ». Du 30 mai au 2 juin 2024, un parterre de leaders et non des moindres ont défilé sur les lieux de l’événement, parrainés par le Ministre Alhamdou AG ILYENE et sa collègue de la Santé.

Des confrères venus d’ailleurs ont pris par ce festival de la presse. On peut citer Luk Abaki du Togo ou encore Mohamed Ali Condé de Conakry, qui ont d’ailleurs pris part à un débat à Kledu FM. Leur présence n’a pas laissé indifférente la tutelle. Elle s’en réjouit à travers le Ministre AG ILYENE pour qui la participation de célébrités est un démenti aux préjugés sur le pays. Le ministre les exhorte par conséquent à être des voix objectives et équilibrées dans leurs reportages sur le Mali.

La seconde journée fut dédiée à un don de sang suivi d’un panel sur l’histoire de la Presse. Le Salon des Médias aura favorisé les échanges entre professionnels des médias du Mali et d’ailleurs, ainsi qu’entre les journalistes et leur public. Aussi, il tenait au président du comité d’organisation, Issa Kaba, de renforcer les capacités des journalistes en herbe à travers des formations et des conférences animées par des experts. Jusqu’à son terme, le Salon des médias aura drainé du beau monde, confirmant la montée en puissance au fil des éditions.

