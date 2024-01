Brèves : Kidal : un ultimatum qui expire ce vendredi

Dans un communiqué publié le 22 décembre 2023, le directeur régional de la police de Kidal a dénoncé des actes déloyaux qui seraient perpétrés lors de la reprise de la ville de Kidal par l’armée malienne le 14 novembre 2023. A en croire le contrôleur général Aly Doumbia, dans l’euphorie de la libération de la 8e région des mains des terroristes armés, certaines personnes se sont livrées à des actes de vandalisme et au pillage des bâtiments publics et privés en emportant des biens qui s’y trouvaient.

Face à cette situation déplorable, il a rappelé que ces actes constituent des infractions et ne sauraient restés impunis. Ainsi, le directeur régional de la police a invité les personnes ayant emporté ou acquis certains de ces biens de les déclarer ou de les restituer auprès du maire, du chef de village, des imams ou au commissariat de police du 1er arrondissement de Kidal au plus tard le 5 janvier 2024. “Passé ce délai, les contrevenants s’exposent à la rigueur des lois et règlements en vigueur”, a prévenu le contrôleur général Aly Doumbia.

Ambassades du Mali : la valse des secrétaires agents-comptables

En conseil des ministres du 20 décembre 2023, soit l’avant-dernier de l’année écoulée, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a opéré un vaste changement au sein de plusieurs ambassades et consulats du Mali à travers le monde. A cette occasion, beaucoup de secrétaires agents-comptables ont été remplacés. En tout, près d’une vingtaine de nouveaux agents ont été nommés dont les profils varient entre contrôleur des finances, contrôleur du Trésor et inspecteur du Trésor. Parmi les célèbres ambassades et consulats, l’on peut citer, entre autres, l’ambassade du Mali à Beijing (Malick Diarra, inspecteur du Trésor), l’ambassade du Mali à Abu Dhabi (Oumar Housseni, contrôleur du Trésor), l’ambassade du Mali à Moscou (Boubacar Coulibaly, contrôleur des finances), le Consulat général du Mali à Paris (Mme Mouneïssa Maïga, contrôleur du Trésor), le Consulat général du Mali à Lyon (Abdel Kader), l’ambassade du Mali à Tokyo (Ibrahim Attaleb, inspecteur du Trésor), et l’ambassade du Mali à Doha (Alassane Maïga, contrôleur du Trésor).

Mali-Rwanda : suppression de frais de visas

Les ressortissants maliens et rwandais ne se font plus de souci en se rendant dans l’un des deux pays. Car désormais, les frais de visas sont supprimés entre les deux Etats. Une mesure de réciprocité dont le ton a été donnée par les autorités rwandaises depuis 3 ans avant que celles du Mali ne viennent leur emboiter le pas. En effet, le gouvernement du Mali a rappelé que depuis 2020, les autorités rwandaises ont autorisé les ressortissants maliens, se rendant au Rwanda, à prendre le visa à leur arrivée aux frontières aériennes, tout en les dispensant du paiement des frais y afférents, pour un séjour n’excédant pas 30 jours et que dans le cadre de la réciprocité, les autorités maliennes ont décidé, à leur tour, d’accorder les mêmes facilités d’entrée au Mali, aux ressortissants rwandais. Une décision qui vise, selon les autorités maliennes, à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays pour le bonheur de leurs peuples respectifs.

Association : le ministre dissout “L’Observatoire”

Le ministre de l’Administration et de la Décentralisation n’a pas été tendre avec l’association dénommée Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Pour diverses raisons évoquées, l’association Observatoire a été dissoute. Le chef du département de l’Administration et de la Décentralisation dénonce notamment une opacité autour du financement des projets exécutés par L’Observatoire. En outre, le ministre déplore le fait que le président de cette association s’adonne à des déclarations de nature à troubler l’ordre public, y compris ses pronostics sur le taux de participation au référendum de Juin 2023, en violation des prérogatives de l’Autorité indépendante de gestion des élections. Ces agissements qui seraient en violation des dispositions de la Loi n°04-038 du 5 août 2004 relative aux associations et des dispositions des statuts de ladite association.

